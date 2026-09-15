Andueza pide "seriedad" y "discreción" en la negociación del nuevo Estatuto porque "la paciencia tiene un límite"

El CIS de septiembre otorga al PSOE una estimación de voto del 31 %, un 25,5 % al PP y un 16,6 % a Vox, cuatro décimas y 1,3 puntos más que en julio, respectivamente. Por otra parte, EH Bildu superaría al PNV, 1,3 % de los soberanistas por el 0,7 % de los jeltzales.