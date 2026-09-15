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Andueza pide "seriedad" y "discreción" en la negociación del nuevo Estatuto porque "la paciencia tiene un límite"

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Eneko Andueza PSE
18:00 - 20:00
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, hoy, en Radio Euskadi.
Euskaraz irakurri: Anduezak "seriotasuna" eta "diskrezioa" eskatu ditu Estatutu berriaren negoziazioan, "pazientziak muga bat duelako"

EITB

Última actualización

El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha advertido de que el PSE-EE "se está empezando a cansar de los juegos de niños que se traen a Arnaldo Otegi y Aitor Esteban". En una entrevista en "Boulevard" de Radio Euskadi, ha añadido que existe una "oportunidad histórica de tener un nuevo Estatuto de Autonomía. 

PSE EE Estatuto de Autonomía del País Vasco Política Eneko Andueza

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18:00 - 20:00
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