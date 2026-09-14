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Eusko Legebiltzarreko politika orokorreko osoko bilkura, zuzenean

Iragarkia
Parlamento Vasco
18:00 - 20:00
egun
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Hasten denean abisatu Nire abisuetatik ezabatzea
Parlamento Vasco

Azken eguneratzea

09:30etatik aurrera, Eusko Legebiltzarrak ikasturte politikoari hasiera emateko osoko bilkura egingo du.
Eusko Legebiltzarra Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Manifestazioa Itsasun, Iparretarrak taldeko kide baten omenezko murala ezabatzeko aginduaren kontra

Frantziako Gobernuko ordezkariak Iparretarrak talde armatuko kide ohi baten murala ezabatzeko agindua eman ostean, gaur Itsasun, Lapurdin, ehunka lagun kalera atera dira erabaki hori gogor kritikatzeko. Ez dago argi Udalak noiz ezabatuko duen Txomin Olhagaray Iparretarrak taldeko kidea irudikatzen duen margoa. Manifestariek adierazi dute artelan bat baino ez dela eta noizbait liburuak ere erreko ote dituzten galdetu dute.
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