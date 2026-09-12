Irene Monterok primario ireki batzuetara aurkeztuko du bere burua Podemosen hautagaia izateko hauteskunde orokorretan
Ministro ohiak ezker alternatiboa gidatu nahi du, Sumar, IU, Mas Madrid eta Comunsek osatutako koalizioak oraindik hautagairik ez duen testuinguruan.
Irene Montero Podemoseko eurodiputatu eta Berdintasun ministro ohiak hauteskunde orokorretarako hautagaia izatea erabaki du, eta, horregatik, primarioak egiteko konpromisoa hartu du. Bertan, edozein pertsonak parte hartu ahal izango du, baita alderdikoak ez direnek ere.
Monterok azpimarratu du hautagai izan nahi duela, baina ez duela "edozein modutara izan nahi". Hori dela eta, Podemosen hautagaitza ez ezik, berarekin joango den taldea ere aukeratu ahal izango da, eta edozein pertsonak parte hartu ahal izango du, alderdiko militantea izan ala ez.
Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusiak eta Serigne Mbaye eta Mar Cambrollé buruzagi moreek babestuta, ministro ohiak Podemosen eta ezker alternatiboaren erreferente izateko borondatea berretsi du larunbat honetan, alderdiak iazko apirilean hautagai izateko hautagai gisa aurkeztu ostean.
Alderdi moreko iturriek adierazi dutenez, proiektu ezkertiarra eta ahalik eta zabalena osatu nahi dute, gizarte zibilarekin eta alderdiekin aliantza posibleak zehaztu gabe.
Uda amaitu baino lehen, Podemoseko buruzagitzak Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramailearekin hauteskunde tandem bat egiteko aukera defendatu zuen, baina balizko aliantza hori ez zen gauzatu, eta alderdiak argi utzi zuen ez dela estatuko indarrekin bateratzerik egongo.
Orain, Monterok ezker alternatiboaren buru izateko asmoa agertu du berriro, Gobernuko bazkide minoritarioaren esparrua osatzen duten alderdiek (Sumar, IU, Comuns eta Mas Madrid) ez baitute koalizioaren buru izateko hautagairik.
Alderdien erreakzioak
Sumar alderdiak larunbat honetan ziurtatu duenez, "hilabeteak daramatza ezkerreko alderdiak batzeko espazio komun bat eraikitzen", baina prozesu hori "pausoz pauso" joango da.
Bestalde, Antonio Maillo Izquierda Unidako koordinatzaile federalak ez du "berritasunik" ikusten Podemoseko buruzagiaren mugimenduan, eta, horren esanetan, bere erakundeak "ez du mugarik jartzen ezkerreko bloke historiko zabal baten bilaketan".
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