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Será noticia: sesión de control en el Congreso, explicaciones de Chivite sobre Belate y primeras caras conocidas en el Zinemaldi

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
MADRID, 09/09/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la primera sesión de control del Congreso del curso político, este miércoles. EFE/ J.J. Guillén
Sánchez, en el Congreso. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: kontrol saioa Kongresuan, Chiviteren azalpenak Belateri buruz eta Zinemaldiko lehen aurpegi ezagunak

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 16 de septiembre de 2026:

- Sesión de control en el Congreso: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán este miércoles un cara a cara en el Congreso marcado por la evolución de la situación en Ceuta y las críticas de varios ministros a determinadas decisiones judiciales.

- Explicaciones de Chivite sobre Belate: La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparece en el Parlamento para informar sobre todo el proceso de las obras de los túneles de Belate y la situación a día de hoy.

- Primeras caras conocidas en el Zinemaldi: Orlando Bloom, que entregará un Premio Donostia, llegará hoy a la capital de Gipuzkoa. Además de los premios Donostia Wener Herzog y Naomi Watts, llegarán a San Sebastián también Brad Pitt, Noemie Merlant, Penélope Cruz, Martin McDonagh, Cristian Mungiu, Paweł Pawlikowski e Ira Sachs

Festival de Cine de San Sebastián Congreso Diputados María Chivite Política

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