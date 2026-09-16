Será noticia: sesión de control en el Congreso, explicaciones de Chivite sobre Belate y primeras caras conocidas en el Zinemaldi
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 16 de septiembre de 2026:
- Sesión de control en el Congreso: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán este miércoles un cara a cara en el Congreso marcado por la evolución de la situación en Ceuta y las críticas de varios ministros a determinadas decisiones judiciales.
- Explicaciones de Chivite sobre Belate: La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparece en el Parlamento para informar sobre todo el proceso de las obras de los túneles de Belate y la situación a día de hoy.
- Primeras caras conocidas en el Zinemaldi: Orlando Bloom, que entregará un Premio Donostia, llegará hoy a la capital de Gipuzkoa. Además de los premios Donostia Wener Herzog y Naomi Watts, llegarán a San Sebastián también Brad Pitt, Noemie Merlant, Penélope Cruz, Martin McDonagh, Cristian Mungiu, Paweł Pawlikowski e Ira Sachs
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