Despedida de Aburto
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Aburto reivindica los acuerdos y defiende que "la buena política merece la pena"

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Euskaraz irakurri: Aburtok akordioak eta «politika ona» aldarrikatu ditu

EITB

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El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en su último Pleno del Estado de la Villa, ha reivindicado una política basada en el diálogo, el servicio público y la convivencia.

Juan Maria Aburto Ayuntamiento de Bilbao Política

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