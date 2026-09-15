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Ubarretxena insiste en que no habrá reunión bilateral si no se logran "acuerdos de alcance"

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Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramailea
18:00 - 20:00
La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena.

EITB

Última actualización

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha destacado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la parte vasca "no va a tirar la toalla". Sin embargo, ha asegurado que para que pueda haber acuerdos "la otra parte debe demostrar que hay voluntad política". 

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PAMPLONA, 14/09/2026.- Los grupos que sustentan al Gobierno de Navarra han reclamado este lunes una solución urgente que permita garantizar la continuidad de las obras de duplicación de los túneles de Belate con plena seguridad jurídica y sin un coste adicional injustificado para las arcas públicas. Representantes de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin se han reunido con el Gobierno foral para conocer la situación de las obras y las alternativas que se estudian después de que quedara descartada la posibilidad de abonar mediante la figura del enriquecimiento injusto unos sobrecostes por valor de 8,5 millones de euros. Geroa Bai ha sido el grupo más duro con la acción del Gobierno y su portavoz, Pablo Azcona, ha asegurado haber salido de su reunión con el Ejecutivo "más preocupado" de lo que había entrado, ante una obra que considera "trascendental" y que se encuentra en una situación de "impás". En la imagen, la presidenta de Navarra, María Chivite, y el consejero de Cohesión Territorial, Oscar Chivite, tras finalizar la reunión en el Parlamento foral. EFE/Villar López
18:00 - 20:00
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Chivite atribuye a la cercanía electoral la "preocupación" de Geroa Bai por las obras de Belate

Los socios del Ejecutivo foral han reclamado una solución urgente, con plena seguridad jurídica y sin costes adicionales, tras reunirse este lunes para evaluar la parálisis de las obras y las posibles alternativas técnicas. Geroa Bai se ha posicionado como el grupo más crítico y su portavoz, Pablo Azcona, ha asegurado salir de dicho encuentro "más preocupado" incluso de lo que había entrado.
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