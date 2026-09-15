Insausti condena la agresión a un migrante en Egia y asegura que se investiga "si existe una motivación racista"

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha considerado "grave" la agresión a un migrante por disparos de perdigón en Egia y ha añadido que en el caso de que fuera un ataque racista el Ayuntamiento activaría el protocolo establecido para ataques racistas en la ciudad. En cuanto a la atención a la víctima, ha indicado que el hombre ya era usuario de los servicios sociales del Ayuntamiento, pues había dormido en el recurso nocturno 'Gaueko' y, "uno o dos días antes" de sufrir el ataque "había sido asignado al programa 'Otorduak'".