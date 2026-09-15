Insausti condena la agresión a un migrante en Egia y asegura que se investiga "si existe una motivación racista"
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha considerado "grave" la agresión a un migrante por disparos de perdigón en Egia y ha añadido que en el caso de que fuera un ataque racista el Ayuntamiento activaría el protocolo establecido para ataques racistas en la ciudad. En cuanto a la atención a la víctima, ha indicado que el hombre ya era usuario de los servicios sociales del Ayuntamiento, pues había dormido en el recurso nocturno 'Gaueko' y, "uno o dos días antes" de sufrir el ataque "había sido asignado al programa 'Otorduak'".
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La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha destacado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la parte vasca "no va a tirar la toalla". Sin embargo, ha asegurado que para que pueda haber acuerdos "la otra parte debe demostrar que hay voluntad política".
Chivite atribuye a la cercanía electoral la "preocupación" de Geroa Bai por las obras de Belate
Los socios del Ejecutivo foral reclamaron ayer una solución urgente, con plena seguridad jurídica y sin costes adicionales. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, aseguró salir del encuentro "más preocupado" de lo que había entrado, mientras Chivite ha afirmado este martes que todavía "no hay nada cerrado".
Andueza pide "seriedad" y "discreción" en la negociación del nuevo Estatuto porque "la paciencia tiene un límite"
El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha advertido de que el PSE-EE "se está empezando a cansar de los juegos de niños que se traen a Arnaldo Otegi y Aitor Esteban". En una entrevista en "Boulevard" de Radio Euskadi, ha añadido que existe una "oportunidad histórica de tener un nuevo Estatuto de Autonomía.
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Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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Asimismo, ha hecho hincapié en que "no pueden volver a suceder" situaciones como el acuerdo alcanzado entre PNV y EH Bildu sobre los perfiles lingüísticos en las administraciones públicas.
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