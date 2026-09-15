Denuncian la manipulación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid

Dos responsables del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, uno de los principales hospitales públicos de la ciudad, ordenaron rebajar la gravedad de los pacientes en espera de una cirugía para mejorar artificialmente la situación de sus listas de espera, según documentos internos a los que ha accedido el diario El País.

De acuerdo con esta información, los hechos ocurrieron entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del año pasado, cuando 57 pacientes en lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital pasaron de tener prioridad preferente (con lo que deberían ser intervenidos en un máximo de 90 días) a normal (operación antes de 180 días).

El País afirma que esas modificaciones se hicieron a través del correspondiente sistema informático, sin valorar en persona a esos pacientes y sin hablar con los cirujanos de traumatología que habían determinado la gravedad de esos casos.

Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid han negado injerencias de ese tipo, esgrimiendo que la gestión de las listas de espera quirúrgica corresponden a los "servicios asistenciales" y no a la dirección del hospital.

Asimismo, han incidido en que las listas de espera se establecen en base a los "criterios clínicos establecidos y con la responsabilidad de los profesionales implicados en la atención de los pacientes, refrendado además, por el comité semanal de quirófanos".