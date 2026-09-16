Henri Paroti ezarritako hirugarren gradua errekurritu du Fiskaltzak, “goizegi” dela argudiatuta
Adierazi du ez dela nahikoa denbora igaro boluntariotza-zereginetara ateratzeko aukera ematen dion erdi-askatasuneko erregimena aplikatu ziotenetik.
Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzak helegitea aurkeztu du Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak Henri Parot ETAko buruzagi ohiari emandako espetxeko hirugarren gradua ezartzeko eskaerari, "goizegi" dela argudiatuta.
Fiskaltzak Espetxe Zaintzako Epaitegi Zentralean aurkeztu du errekurtsoa.
Hirugarren gradua eman aurretik, Parot erdi-askatasuneko erregimenean zegoen, Eusko Jaurlaritzaren Espetxe Araudiaren 100.2 artikulua aplikatuta. Horri esker, iaztik, espetxetik irteteko aukera dauka astelehenetik ostiralera, egunez, boluntario lanak egiteko eta kartzelara itzuli behar izaten du gauetan. Presoak modalitate horretan jarraituko du, epaitegiak aurkeztutako helegitea ebazten duen arte.
Bere idazkian, Fiskaltzak onartzen du presoak bilakaera egokia izan duela kondena betetzen egon den bitartean, 100.2 artikuluak emandako erdi-askatasuneko modalitate hori behar bezala garatu dela, gorabeherarik ez duela izan eta gizarte- eta familia-babesa dituela.
Hala ere, adierazi du 100.2 artikulua aplikatu zenetik igarotako denbora ez dela nahikoa hirugarren graduaren berezko erdi-askatasuneko erregimenean sartzea ahalbidetuko luketen faktoreak erabat finkatutzat jotzeko eta uste du azken hilabete hauetan bete duen modalitate horrek aukera ematen duela haren bilakaera behatzen jarraitzeko eta hautemandako aurrerapenak finkatzeko, une honetan hirugarren gradurako sarbidea aurreratzeko beharrik gabe.
Helegiteak azpimarratzen du espetxe sailkapenak egoera guztien balorazio indibidualizatu eta globalean oinarrituta egon behar duela; tratamenduen bilakaera, delituen historiala eta birgizarteratze pronostikoa barne. Ildo horretan, Henri Parot zigortu zuten delituen larritasuna gogorarazi du Fiskaltzak.
Henri Parot 1990ean espetxeratu zuten eta 40 urteko zigorra betetzen ari da.
Iaz, sei eguneko kartzela-baimena izan zuen, Auzitegi Nazionaleko zaintza-epaileak bermatuta. Honek kontuan hartu zuen presoak Tratamendu Batzordera bidalitako gutun bat, non "indarkeria guztiak" gaitzesten zituen, eta, 67 urterekin (horietako 35 kartzelan), "eragindako sufrimendua aitortzea eta ahal den neurrian hori konpontzen saiatzea" beharrezkotzat jotzen zuela adierazi zuen.
Orduko hartan, epaileak nabarmendu zuen zigortuak kondenaren hiru laurdenak gainditu zituela, eragozpenik gabeko aldeko eboluzioa zuela eta espetxeko jarduera programatuetan parte hartzen zuela; horrez gain, aurretik bi eguneko irteteko bi baimen izan zituela inolako gorabeherarik gabe, eta ihes egiteko arriskua oso txikia dela baloratu zuen.