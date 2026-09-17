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PISA txostenaren emaitza txarrak onartu ditu lehendakariak

Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko bigarren osoko bilkura egingo du legegintzaldiaren erdialdean.
lehendakaria eusko legebiltzarrean

EITB

Azken eguneratzea

Politika orokorreko osoko bilkura

09:30ean hasiko den saioa zuzenean jarraitu ahal izango da orain.eus webgune honetan.
Eguerdiko etenaldiaren ondoren, 14:30ean ekingo diote berriro. Talde politikoen txanda izango da orduan, txikienetik handienera ordenatuta. 
Lehendakariak ekonomian, prezioen igoeran besteak beste, jarriko du fokua, baita herritarrak kezkatzen dituzten beste hainbat gaitan ere: etxebizitza, osasuna, hezkuntza, segurtasuna edota immigrazioa.

Lehendakariak euskal etorkizun politikoa erabakitzeko mekanismoak dituen estatutu bat defendatu du

Lehendakariak Estatutu itun berri bat defendatu du, Euskadiren etorkizun politikoari buruzko "erabakitzeko mekanismoak" eta "euskal berezitasun nazionala" aitortuko dituena. Espainiako politikan "garai ilunak" iristeko aukeraz ere ohartarazi du hitzaldian.

Gernikako Estatutua garatzeak estatutuaren itun berrian behin betiko aurrera egitea ahalbidetuko lukeela adierazi du, nazioaren berezitasunarekin lotutako akordio sakonekin, etorkizun politikoa erabakitzeko formulekin, gaitasun politiko berriekin edo Euskadik Europako eta nazioarteko gaietan parte hartzearekin.

Itun politiko berri batek autogobernuan "jauzi kualitatibo bat" ematea ahalbidetuko duela gaineratu du, "adostasun zabalak eraikiz". Horretarako, alderdi politikoei, erakundeei, eragile sozialei, ekonomikoei eta akademikoei pauso bat emateko eskatu die.

Espainiako politikan "garai ilunak" daudela ohartarazi du lehendakariak eta esan du ezin dela baztertu Estatuaren funtzionamenduaren "ikuskera antidemokratikoa" dutenek Espainiako botere politikoa eskuratzea. "Ez dute egungo lurralde-antolaketan sinesten, eta Euskadik herri gisa duen nortasuna ukatzen dute", esan du.

Autogobernuaren defentsa egin du lehendakariak

"Ez dugu onartuko formei eta prozedurei buruzko ikasgairik autogobernuaren defentsa eta garapena egiteko. Eta ez dugu onartuko ikasgai hau borrokara politikorako tresna gisa erabiltzea.
Izan ere, Euskadiren etorkizunerako gai garrantzitsu bati buruz hitz egiten ari gara. Eta horrekin ez da jolasten. Autogobernua ongizatearen sinonimo izan da eta da Euskadirentzat", esan du Pradalesek.

Jaurlaritzaren estrategia digitala

Lehendakariak Eusko Jaurlaritzak irakaskuntzan duen estrategia digitalaren "sakoneko berrikuspena" iragarri du, Euskadiko ikastetxe guztietan pantailak erabiltzeko jarraibideak "eguneratuta".
Iragarkia
18:00 - 20:00

PISA txostenaren datu txarrak onartu ditu Pradalesek

PISA txostenaren emaitzak txarrak onartu ditu lehendakariak. "Ez dira Euskadirentzat nahi ditugunak. Eta ezin ditugu onartu. Gobernu honek aurpegia ematen du. Gure erantzukizuna gure gain hartzea dagokigu. Autokritika nahitaezkoa da hobetzeko. Hala ere, erronka horrek guztion parte hratzea eskatzen du: Gobernua, gizartea eta, bereziki, hezkuntza-komunitatea". esan du.

Gutxieneko Lanbide Arteko Soldata

Gutxieneko Lanbide Arteko Soldatan aurrera egitearen alde agertu da lehendakaria. "Eragileei zuzen-zuzenean esan diet prest gaudela beti elkarrizketa sustatu eta akordioak errazteko. Baina emaitzak lortzeko bi aldeak mahai berean jesartzea ezinbestekoa da: sindikatuak eta patronala. Marra gorririk gabe, adostasunera iristeko borondate zintzoarekin, eta aitzakiak alde batera utziz", esan du.

Lehen sektoreari zuzendutako laguntzak iragarri dituzte legebiltzarrean

"Euskadiko Nekazaritza, Basogintza, Arrantza eta Elikadura Sektorea Klima Aldaketara Egokitzeko Plana jarriko dugu abian. Plan horrek bere baitan jasoko ditu alerta goiztiarrak, ustiategien autonomia hidrikoa, uraska iraunkorrak, ureztatze eraginkorragoak, edo sektorearen ahotsa plangintza hidrologikoan. Duela gutxi transferitutako nekazaritza-aseguruen, erreserba estrategikoaren eta mutualizazioaren kudeaketaren eta larrialdi-funtsaren bultzadaren bidez, lehen neurriak aktibatuko ditugu, 50 milioi euroko hasierako kopuruarekin", adierazi du lehendakariak.

Mugarik gabeko herria

"Nafarroarekin lankidetza estuan jarraitu eta Iparralderekin Memorandum berria sinatuko duteka, mugarik gabeko Herrian sinisten dugulako", esan du. 

Euskal politika

Euskal politikaren "klima" defendatu du lehendakariak. Azken astean izandako bilera-sortan parte hartu dutenei eskerrak eman dizkie errespetutik entzuteko eta hitz egiteko izan duten ahalmenagatik.
Iragarkia
18:00 - 20:00

Populismoei erreferentzia

Iragarkia
18:00 - 20:00

Segurtasuna

Lehendakariak gogora ekarri ditu segurtasun datuak.
Iragarkia
lehendakaria eusko legebiltzarrean
18:00 - 20:00

Europaren defentsa

Lehendakariak Europaren defentsa egin du eta "inoiz ezagutu dugun proiektu politiko onena" dela esan du. "Euskadik proiektu horretan sinesten due eta gure ahotsa Bruselara eramaten jarraituko dugu, Europa lehiakorrago bat lortzeko", gaineratu du.

Arduraz jokatzeko deia

Gaurko saioan arduraz hitz egiteko eskaera egin die legebiltzarkideei lehendakariak. "Marra gorririk zapaldu gabe; eredugarri izaten saiatuz. Zintzo eta gizalegez", esan du Pradalesek.

Hastear

Lehendakaria eserita dago jada bere eserlekuan. Hastear da saioa.

Jarraitu zuzenean politika orokorreko eztabaida

Streaminga

Eusko Legebiltzarreko politika orokorreko osoko bilkura, zuzenean

09:30etatik aurrera, Eusko Legebiltzarrak ikasturte politikoari hasiera emateko osoko bilkura egingo du.
Iragarkia
Parlamento Vasco
18:00 - 20:00
egun
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Hasten denean abisatu Nire abisuetatik ezabatzea
Parlamento Vasco
Eusko Legebiltzarreko politika orokorreko osoko bilkura, zuzenean

Sumarreko Jon Hernandezek adierazpenak egin ditu sarreran

Iragarkia
18:00 - 20:00

Bakartxo Tejeria Legebiltzarreko presidentearen balorazioa

Iragarkia
bakartxo tejeria eusko legebiltzarreko presidentea
18:00 - 20:00

Voxeko Amaia Martinez legebiltzarkideak EAEko Auzitegi Nagusiak sektore publikoan euskararen erabilera arautzeko Eusko Jaurlaritzaren dekretua baliogabetu izana baloratu du

Iragarkia
18:00 - 20:00

Lehendakaria 09:30etan igoko da tribunara

Ohi bezala, lehendakaria 09:30etan igoko da tribunara. Imanol Pradalesek ez du denbora-mugarik izango bere hitzaldia egiteko. Ostean, atsedenaldi labur bat egingo dute legebiltzarkideek, eta 14:30ean ekingo diote berriz saioari

Ordu horretan, taldeen txanda izango da. Txikienatik handienera, talde bakoitzak 30 minutu izango du proposamenak egiteko eta lehendakariak azaldutakoari erantzuteko.  Talde Mistoa osatzen duten alderdiek, Voxek eta Sumarrek, 30 minutu horiek konpartitu beharko dituzte. 

Vox eta Sumarren ondoren, PPren txanda izango da. PSE-EEk hartuko du hitza ondoren, eta, amaitzeko, EH Bilduk eta EAJk izango dute tribunara igotzeko aukera.

Taldeen hitzaldiak entzun ondoren, Imanol Pradalesek bigarren hitz txanda izango du, beste behin ere denbora mugarik gabe.

Eta azkenik, talde parlamentarioek azken erantzun bat emateko aukera izango dute, oraingoan gehienez 10 minutuko hitzaldiarekin. 

Eusko Legebiltzarrak politika orokorreko eztabaida egingo du, hauteskunde aurreko giroan murgilduta

Etxebizitza, osasuna, euskara, hezkuntza, segurtasuna eta immigrazioa izango dituzte hizpide Imanol Pradales lehendakariak 09:30etik aurrera.

EUSKO LEGEBILTZARRA

Politika orokorreko eztabaidak emango dio hasiera Legebiltzarrean hauteskunde giroko urte politikoari

EITB

Etxebizitza, osasuna, euskara, hezkuntza, segurtasuna eta immigrazioa izango dituzte hizpide, besteak beste, Imanol Pradales lehendakariak eta alderdi politikoetako bozeramaileek 09:30etik aurrera. Gernikako Estatutuaren eskumenen eskualdaketari eta estatus politiko berriari buruzko aipamenak ere ez dira faltako.

Parlamento Vasco
Politika orokorreko eztabaidak emango dio hasiera Legebiltzarrean hauteskunde giroko urte politikoari