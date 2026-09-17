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PISA txostenaren emaitza txarrak onartu ditu lehendakariak
Politika orokorreko osoko bilkura
Lehendakariak euskal etorkizun politikoa erabakitzeko mekanismoak dituen estatutu bat defendatu du
Lehendakariak Estatutu itun berri bat defendatu du, Euskadiren etorkizun politikoari buruzko "erabakitzeko mekanismoak" eta "euskal berezitasun nazionala" aitortuko dituena. Espainiako politikan "garai ilunak" iristeko aukeraz ere ohartarazi du hitzaldian.
Gernikako Estatutua garatzeak estatutuaren itun berrian behin betiko aurrera egitea ahalbidetuko lukeela adierazi du, nazioaren berezitasunarekin lotutako akordio sakonekin, etorkizun politikoa erabakitzeko formulekin, gaitasun politiko berriekin edo Euskadik Europako eta nazioarteko gaietan parte hartzearekin.
Itun politiko berri batek autogobernuan "jauzi kualitatibo bat" ematea ahalbidetuko duela gaineratu du, "adostasun zabalak eraikiz". Horretarako, alderdi politikoei, erakundeei, eragile sozialei, ekonomikoei eta akademikoei pauso bat emateko eskatu die.
Espainiako politikan "garai ilunak" daudela ohartarazi du lehendakariak eta esan du ezin dela baztertu Estatuaren funtzionamenduaren "ikuskera antidemokratikoa" dutenek Espainiako botere politikoa eskuratzea. "Ez dute egungo lurralde-antolaketan sinesten, eta Euskadik herri gisa duen nortasuna ukatzen dute", esan du.
Autogobernuaren defentsa egin du lehendakariak
"Ez dugu onartuko formei eta prozedurei buruzko ikasgairik autogobernuaren defentsa eta garapena egiteko. Eta ez dugu onartuko ikasgai hau borrokara politikorako tresna gisa erabiltzea.
Izan ere, Euskadiren etorkizunerako gai garrantzitsu bati buruz hitz egiten ari gara. Eta horrekin ez da jolasten. Autogobernua ongizatearen sinonimo izan da eta da Euskadirentzat", esan du Pradalesek.
PISA txostenaren datu txarrak onartu ditu Pradalesek
PISA txostenaren emaitzak txarrak onartu ditu lehendakariak. "Ez dira Euskadirentzat nahi ditugunak. Eta ezin ditugu onartu. Gobernu honek aurpegia ematen du. Gure erantzukizuna gure gain hartzea dagokigu. Autokritika nahitaezkoa da hobetzeko. Hala ere, erronka horrek guztion parte hratzea eskatzen du: Gobernua, gizartea eta, bereziki, hezkuntza-komunitatea". esan du.
Gutxieneko Lanbide Arteko Soldata
Gutxieneko Lanbide Arteko Soldatan aurrera egitearen alde agertu da lehendakaria. "Eragileei zuzen-zuzenean esan diet prest gaudela beti elkarrizketa sustatu eta akordioak errazteko. Baina emaitzak lortzeko bi aldeak mahai berean jesartzea ezinbestekoa da: sindikatuak eta patronala. Marra gorririk gabe, adostasunera iristeko borondate zintzoarekin, eta aitzakiak alde batera utziz", esan du.
Lehen sektoreari zuzendutako laguntzak iragarri dituzte legebiltzarrean
"Euskadiko Nekazaritza, Basogintza, Arrantza eta Elikadura Sektorea Klima Aldaketara Egokitzeko Plana jarriko dugu abian. Plan horrek bere baitan jasoko ditu alerta goiztiarrak, ustiategien autonomia hidrikoa, uraska iraunkorrak, ureztatze eraginkorragoak, edo sektorearen ahotsa plangintza hidrologikoan. Duela gutxi transferitutako nekazaritza-aseguruen, erreserba estrategikoaren eta mutualizazioaren kudeaketaren eta larrialdi-funtsaren bultzadaren bidez, lehen neurriak aktibatuko ditugu, 50 milioi euroko hasierako kopuruarekin", adierazi du lehendakariak.
Mugarik gabeko herria
"Nafarroarekin lankidetza estuan jarraitu eta Iparralderekin Memorandum berria sinatuko duteka, mugarik gabeko Herrian sinisten dugulako", esan du.
Europaren defentsa
Lehendakariak Europaren defentsa egin du eta "inoiz ezagutu dugun proiektu politiko onena" dela esan du. "Euskadik proiektu horretan sinesten due eta gure ahotsa Bruselara eramaten jarraituko dugu, Europa lehiakorrago bat lortzeko", gaineratu du.
Arduraz jokatzeko deia
Gaurko saioan arduraz hitz egiteko eskaera egin die legebiltzarkideei lehendakariak. "Marra gorririk zapaldu gabe; eredugarri izaten saiatuz. Zintzo eta gizalegez", esan du Pradalesek.
Hastear
Lehendakaria eserita dago jada bere eserlekuan. Hastear da saioa.
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Lehendakaria 09:30etan igoko da tribunara
Ohi bezala, lehendakaria 09:30etan igoko da tribunara. Imanol Pradalesek ez du denbora-mugarik izango bere hitzaldia egiteko. Ostean, atsedenaldi labur bat egingo dute legebiltzarkideek, eta 14:30ean ekingo diote berriz saioari.
Ordu horretan, taldeen txanda izango da. Txikienatik handienera, talde bakoitzak 30 minutu izango du proposamenak egiteko eta lehendakariak azaldutakoari erantzuteko. Talde Mistoa osatzen duten alderdiek, Voxek eta Sumarrek, 30 minutu horiek konpartitu beharko dituzte.
Vox eta Sumarren ondoren, PPren txanda izango da. PSE-EEk hartuko du hitza ondoren, eta, amaitzeko, EH Bilduk eta EAJk izango dute tribunara igotzeko aukera.
Taldeen hitzaldiak entzun ondoren, Imanol Pradalesek bigarren hitz txanda izango du, beste behin ere denbora mugarik gabe.
Eta azkenik, talde parlamentarioek azken erantzun bat emateko aukera izango dute, oraingoan gehienez 10 minutuko hitzaldiarekin.
Eusko Legebiltzarrak politika orokorreko eztabaida egingo du, hauteskunde aurreko giroan murgilduta
Etxebizitza, osasuna, euskara, hezkuntza, segurtasuna eta immigrazioa izango dituzte hizpide Imanol Pradales lehendakariak 09:30etik aurrera.
EUSKO LEGEBILTZARRA
Politika orokorreko eztabaidak emango dio hasiera Legebiltzarrean hauteskunde giroko urte politikoari
Etxebizitza, osasuna, euskara, hezkuntza, segurtasuna eta immigrazioa izango dituzte hizpide, besteak beste, Imanol Pradales lehendakariak eta alderdi politikoetako bozeramaileek 09:30etik aurrera. Gernikako Estatutuaren eskumenen eskualdaketari eta estatus politiko berriari buruzko aipamenak ere ez dira faltako.