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El lehendakari admite "sin paliativos" los malos resultados del Informe PISA

El lehendakari, Imanol Pradales, afronta su segundo pleno de política general en el ecuador de la legislatura.
lehendakaria eusko legebiltzarrean
Euskaraz irakurri: Zuzenean: Politika orokorreko osoko bilkura Eusko Legebiltzarrean

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Última actualización

Pleno de política general

La sesión, que se podrá seguir en directo en orain.eus, comenzará a las 09:30 horas con la intervención del lehendakari, Imanol Pradales
Tras la pausa del mediodía, la sesión se retomará a las 14:30 horas, con el turno de los grupos políticos, en orden de menor a mayor.
El lehendakari pondrá el foco en la economía y la inflación, así como en otros aspectos que preocupan a la ciudadanía como la vivienda, la sanidad, la educación, la seguridad o la inmigración.

El lehendakari defiende un estatuto con mecanismos de decisión del futuro político vasco

El lehendakari ha defendido un nuevo pacto estatutario que incluya "mecanismos de decisión" sobre el futuro político de Euskadi y el reconocimiento de la "singularidad nacional vasca", aunque ha advertido de la posibilidad de que lleguen "tiempos oscuros" en la política española.

Ha señalado que culminar el Estatuto de Gernika permitiría avanzar definitivamente en el nuevo pacto estatutario con acuerdos de calado relacionados con la singularidad nacional, con fórmulas para decidir el futuro político, con nuevas capacidades políticas o con la participación de Euskadi en los asuntos europeos e internacionales.

Un nuevo pacto político, ha añadido, permitirá dar "un salto cualitativo" en el autogobierno "construyendo consensos amplios", para lo que ha pedido a partidos políticos, instituciones, agentes sociales, económicos y académicos para que den un paso al frente.

Pero Pradales ha advertido de que en la política española se asoman "tiempos oscuros" y no se puede descartar, ha dicho que accedan al poder político español quienes tienen "una concepción antidemocrática" del funcionamiento del Estado, no creen en la actual organización territorial "y niegan" la propia identidad de Euskadi como pueblo.

El lehendakari defiende el autogobierno

"No vamos a aceptar lecciones sobre las formas y procedimientos en la defensa y desarrollo del Autogobierno. No permitiremos que se utilice esta materia como instrumento de lucha política. Porque estamos hablando de una cuestión trascendental para el futuro del Pueblo Vasco. Y, con eso, no se juega. El autogobierno ha sido y es sinónimo de bienestar para Euskadi", ha defendido Pradales.

Estrategia digital del Gobierno Vasco

El lehendakari ha anunciado una "revisión a fondo" de la estrategia digital del Gobierno Vasco en la enseñanza con una "actualización" de las directrices del uso de pantallas en todos los centros escolares de Euskadi. 
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El lehendakari admite lo malos resultado del Informe PISA

El lehendakari ha admitido los malos resultados del Informe PISA. "No son los que queremos para Euskadi. Y no nos lo podemos permitir. Este Gobierno da la cara. Asumimos nuestra responsabilidad en la parte que nos corresponde. La autocrítica es obligada para mejorar. Ahora bien, este reto nos interpela a todos: Gobierno, sociedad y, muy especialmente, comunidad educativa", ha dicho.

Salario Minimo Interprofesional

El lehendakari se ha mostrado partidario de avanzar en el Salario Minimo Interprofesional. "Les he dicho directamente a los agentes que siempre estamos dispuestos a fomentar el diálogo y facilitar acuerdos. Pero para obtener resultados es imprescindible que ambas partes se sienten en una misma mesa: sindicatos y patronal. Sin líneas rojas, con la voluntad sincera de llegar a un consenso, y dejando a un lado las excusas ", ha dicho.

Pradales anuncia ayudas al primer sector

"Pondremos en marcha un Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Agrario, Forestal, Pesquero y Alimentario de Euskadi. Este Plan incluirá alertas tempranas, autonomía hídrica de las explotaciones, abrevaderos permanentes, regadíos más eficientes, o la voz del sector en la planificación hidrológica. A través de la gestión recientemente transferida de Seguros agrarios, reserva estratégica y mutualización, y el impulso del Fondo de emergencia, activaremos las primeras medidas con una dotación inicial de 50 millones de euros", ha indicado el lehendakari.

País sin fronteras

El lehendakari ha afirmado que continuarán colaborando estrechamente con Navarra y firmarán un nuevo Memorándum con Iparralde, porque "creen en un país sin fronteras".

Clima política vasco

El lehendakari ha reivindicado el clima político vasco.  En su intervención ha agradecido a quienes han participado en la ronda de estas semanas su disposición a escuchar y dialogar desde el respeto. 
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Referencia a los populismos

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Seguridad

El lehendakari ha hecho referencia a los datos de seguridad de los últimos meses.
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Defensa de Europa

El lehendakari ha indicado que "Europa es el mejor proyecto político que jamás hayamos conocido". "Un proyecto habilitador de paz, democracia, prosperidad y justicia social. Por eso debemos actuar con urgencia. Llevar a la práctica las recomendaciones de Letta, Draghi y Niinistö: identificar las barreras que frenan la innovación, la inversión y el crecimiento; ganar dimensión y competitividad; crecer hacia un futuro próspero, sostenible, seguro y justo. En Euskadi creemos en el proyecto europeo. Seguiremos llevando nuestra voz a Bruselas por una Europa más competitiva, innovadora y segura. Una Europa que lidere los cambios y en la que Euskadi tenga un papel cada vez más relevante", ha afirmado.

Dialogar con responsabilidad

El lehendakari pide a los parlamentarios y parlamentarias responsabilidad en la jorndada de hoy, "sin líneas rojas".

A punto de empezar

El lehendakari está sentado ya en su escaño. Esto está a punto de empezar.

Sigue en directo el pleno de política general

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El pleno de política general del Parlamento Vasco, en directo

Sigue desde las 09:30 el pleno con el que el Parlamento Vasco arranca el curso político.
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El pleno de política general del Parlamento Vasco, en directo

El parlamentario de Sumar Jon Hernández ha realizado declaraciones a la entrada del parlamento.
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La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha valorado la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del decreto que regula el uso del euskera en la Administración vasca.

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Tejeria valora el pleno
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bakartxo tejeria presidenta del parlamento vasco
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El lehendakari subirá a la tribuna a las 9:30 horas 

Como ya es tradición, el lehendakari subirá a la tribuna a las 9:30 horas de este jueves. No hay límite de tiempo para su discurso. Tras su intervención, habrá un corto receso, y la sesión volverá a arrancar a las 14:30 horas.

A partir de esa hora, de menor a mayor, los grupos parlamentarios tendrán 30 minutos para hacer sus propuestas y responder a lo planteado por el lehendakari Pradales. En el caso del Grupo Mixto, los dos partidos que lo conforman, Vox y Sumar ,tendrán que repartirse esos treinta minutos.

Así, Vox y Sumar serán los primeros en hacer uso de la palabra, seguidos de PP, PSE-EE, EH Bildu y PNV.

Tras escuchar a los grupos, Imanol Pradales tendrá un segundo turno de palabra, una vez más sin límite de tiempo.

Y finalmente, los grupos parlamentarios podrán replicar, esta vez con un discurso máximo de 10 minutos. 

El Parlamento Vasco celebra el debate de política general sumergido en un clima preelectoral

La vivienda, la sanidad, el euskera, la educación, la seguridad o la inmigración serán algunos de los temas sobre los que hablarán tanto el lehendakari Imanol Pradales como los portavoces de los partidos a partir de las 09:30 horas.

PARLAMENTO VASCO

El Parlamento Vasco celebra el debate de política general sumergido en un clima preelectoral

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La vivienda, la sanidad, el euskera, la educación, la seguridad o la inmigración serán algunos de los temas sobre los que hablarán tanto el lehendakari Imanol Pradales como los portavoces de los partidos a partir de las 09:30 horas. Tampoco faltarán las opiniones sobre el traspaso de las competencias del Estatuto de Gernika y el futuro estatua político de Euskadi.
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El Parlamento Vasco celebra el debate de política general sumergido en un clima preelectoral