El Parlamento Vasco comienza el curso político 2026-2027 hoy, jueves, con el pleno de política general y con la vista puesta en las citas electorales de 2027: las municipales y forales del 23 de mayo, y las generales que aún no tienen fecha prevista.

La sesión, que se podrá seguir en directo en orain.eus, comenzará a las 09:30 horas con la intervención del lehendakari, Imanol Pradales. A continuación, se hará una pausa para el almuerzo y se retomará a las 14:30 horas, con el turno de los grupos políticos, en orden de menor a mayor. Cada uno tendrá un tiempo de 30 minutos. Seguidamente, Pradales responderá a los grupos y estos tendrán un turno de réplica de 10 minutos.

El Lehendakari ha preparado con el PNV el que será el segundo pleno de política general de su mandato. Según las líneas generales que se han dado a conocer los últimos días, pondrá el foco en la economía y la inflación, así como en otros aspectos que preocupan a la ciudadanía como la vivienda, la sanidad, la educación, la seguridad o la inmigración.

Transferencias y futuro estatus político

También subrayará la necesidad de "pisar el acelerador" y exigirá al gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con lo acordado para culminar el traspaso de las competencias previstas en el Estatuto de Gernika. Pradales insistirá en la necesidad de alejarse de la crispación que se vive en la política española y pedirá "responsabilidad y altura de miras" a todo el arco parlamentario vasco para que Euskadi "siga avanzando".

Asimismo, es previsible que en el debate sobrevuelen las discrepancias en torno al futuro estatus político que están negociando de manera discreta PNV, EH Bildu y PSE-EE y sobre el que se han pronunciado los principales líderes de los partidos como Aitor Esteban o Eneko Andueza.

En cuanto a los grupos, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano subrayará la importancia de crear consensos y liderazgos compartidos de las principales tradiciones políticas vascas "por encima de la confrontación política" y "dejando al margen al bloque reaccionario". Además, apelará a acordar materias como vivienda, Osakidetza, educación, euskera y migración, y a materializar un acuerdo político de nuevo estatus.

Prioridad social

Desde el PSE-EE, su secretario general y parlamentario, Eneko Andueza, centrará su intervención en la defensa del estado de bienestar y en la necesidad de "priorizar la protección de las personas y los trabajadores", reforzando para ello los servicios públicos a través de unos presupuestos "expansivos". A su vez, reivindicará "la prioridad social frente a la prioridad nacional", por lo que incidirá en la necesidad de concentrar los esfuerzos en cuestiones como la sanidad, la vivienda o la educación "frente a cuestiones identitarias".

El presidente del PP de Euskadi y parlamentario, Javier de Andrés, asistirá al debate "con ánimo de escuchar" al lehendakari, aunque constatará que "en el ecuador de la legislatura persisten los mismos problemas con los que empezamos", entre ellos la vivienda, la seguridad, la sanidad y la educación. Javier de Andrés aprovechará su intervención para reivindicar a su partido como "alternativa" al modelo que, según ha denunciado, representan el PNV, el PSE-EE y EH Bildu.

Por su parte, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, denunciará que Euskadi se encuentra ante "un modelo agotado y demasiado basado en el marketing y en la colaboración público-privada", frente al que reivindicará "una alternativa desde la izquierda" que dé respuesta a al problema de la vivienda, el empobrecimiento de la población, o el "deterioro" de la sanidad y en educación públicas.

Finalmente, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, reprochará al Lehendakari que su gestión está "empobreciendo" a Euskadi, en la que los ciudadanos han de hacer frente a "una cesta de la compra mucho más cara y una vivienda inaccesible", "con cifras récord de endeudamiento para afrontar los gastos cotidianos".

Al igual que en ocasiones anteriores, el debate de política general contará con invitados de otras instituciones, como el diputado general de Álava Ramiro González, la diputada general de Bizkaia Elixabete Etxanobe, la diputada general de Gipuzkoa Eider Mendoza y la presidenta de Eudel Esther Apraiz. También asistirán el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Iñaki Subijana, el rector de EHU Joxerramon Bengoetxea, así como representantes de partidos políticos, entre ellos Aitor Esteban (PNV) y Arnaldo Otegi (EH Bildu).