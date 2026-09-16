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EH Bildu y ERC analizan la situación política en el Estado español en una reunión bilateral en Bilbao

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Euskaraz irakurri: Espainiako egoera politikoa aztertu dute EH Bilduk eta ERCk Bilbon, aldebiko bilera batean

EITB

Última actualización

La delegación de EH Bildu ha estado encabezada por su secretario general, Arnaldo Otegi, y la de ERC por su presidente, Oriol Junqueras, y la cita se enmarca dentro de las reuniones bilaterales que está manteniendo la izquierda soberanista vasca con formaciones soberanistas y la izquierda confederal del Estado español.

EH Bildu ERC Política

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