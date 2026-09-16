CRISIS MIGRATORIA

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Melgosa exige las competencias de migración: “Las gestiones en casa no deshumanizan tanto"

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18:00 - 20:00
Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, en Radio Vitoria
Euskaraz irakurri: Melgosak migrazio-eskumenak eskatu ditu: "Euskadik ahalmena balu, gauzak beste modu batera egingo genituzke

EITB

Última actualización

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha reclamado al Gobierno de España un plan estructural que acabe con la "improvisación" y ha recordado que Euskadi es solidaria, pero exige gestionar las competencias de migración para garantizar una política de “acogida, integración y orden".

Migración Gobierno Vasco Política

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