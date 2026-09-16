Melgosa exige las competencias de migración: “Las gestiones en casa no deshumanizan tanto"
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha reclamado al Gobierno de España un plan estructural que acabe con la "improvisación" y ha recordado que Euskadi es solidaria, pero exige gestionar las competencias de migración para garantizar una política de “acogida, integración y orden".
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En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que la precampaña electoral de 2027 "se ha adelantado", y el PSE se encuentra ya "inmerso" en ella.
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Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Denuncian la manipulación de listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid
Según publica 'El País', dos responsables del hospital madrileño ordenaron cambiar informáticamente, a espaldas de los cirujanos, la prioridad de personas que aguardaban una operación.
El juez llarena mantiene el no a amnistiar a Puigdemont, y queda a la espera del fallo del Constitucional
En su opinión el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no modifica el fundamento de la primera de las razones que emitió para excluir la aplicación de la Ley de Amnistía al político catalán. Tampoco ha levantado la orden de detención.
Insausti condena la agresión a un migrante en Egia y asegura que se investiga "si existe una motivación racista"
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Aburto reivindica los acuerdos y defiende que "la buena política merece la pena"
El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en su último Pleno del Estado de la Villa, ha reivindicado una política basada en el diálogo, el servicio público y la convivencia.
Ubarretxena insiste en que no habrá reunión bilateral si no se logran "acuerdos de alcance"
La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha destacado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la parte vasca "no va a tirar la toalla". Sin embargo, ha asegurado que para que pueda haber acuerdos "la otra parte debe demostrar que hay voluntad política".
Chivite atribuye a la cercanía electoral la "preocupación" de Geroa Bai por las obras de Belate
Los socios del Ejecutivo foral reclamaron ayer una solución urgente, con plena seguridad jurídica y sin costes adicionales. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, aseguró salir del encuentro "más preocupado" de lo que había entrado, mientras Chivite ha afirmado este martes que todavía "no hay nada cerrado".
Andueza pide "seriedad" y "discreción" en la negociación del nuevo Estatuto porque "la paciencia tiene un límite"
El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha advertido de que el PSE-EE "se está empezando a cansar de los juegos de niños que se traen a Arnaldo Otegi y Aitor Esteban". En una entrevista en "Boulevard" de Radio Euskadi, ha añadido que existe una "oportunidad histórica de tener un nuevo Estatuto de Autonomía.