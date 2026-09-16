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El Gobierno Vasco reclama en Madrid medidas para paliar el déficit de precipitaciones en el sector agrario y ganadero
La consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha participado hoy en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que se ha celebrado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid. Allí, ha trasladado la necesidad de adoptar medidas coyunturales y estructurales para afrontar la crisis por las "altas temperaturas".
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