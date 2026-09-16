Pleno de Política General
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Pradales prepara con el PNV el que será el segundo pleno de política general de su mandato

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Euskaraz irakurri: Politika orokorreko eztabaida prestatzen ibili da Pradales alderdikideekin, hauteskunde giro betean

EITB

Última actualización

Imanol Pradales se enfrenta este jueves al segundo debate de política general de su mandato, donde pondrá el foco en la economía ante el complicado escenario internacional y la subida de la inflación y en otros problemas que preocupan a la ciudadanía como la vivienda, la sanidad, la educación, la seguridad o la inmigración.

Parlamento Vasco Política Imanol Pradales

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