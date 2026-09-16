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Lehen sektoreak euri eskasiari aurre egiteko neurriak eskatu ditu Jaurlaritzak Madrilen
Madrilen egin den Nekazaritza eta Landa Garapeneko Konferentzia Sektorialean hartu du parte, gaur arratsaldean, Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak. Han, beroaldiak eta lehorteak eragindako krisiari aurreko egiteko egiturazko neurriak eskatu ditu sektorearentzat.
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