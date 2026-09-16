EH Bildu, ELA y LAB denuncian la ofensiva judicial contra la normalización del euskera
El parlamentario y secretario para la Normalización Lingüística de EH Bildu, Josu Aztiria, ha insistido este miércoles, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de anular el Decreto de normalización del uso del euskera en el sector público por insuficiente memoria económica, en que el euskera necesita "un nuevo estatus jurídico" y ha destacado que "todos los desarrollos normativos deben realizarse con la mayor excelencia jurídica".
"Por cuestiones sustanciales o formales, quieren derruir la arquitectura legal de nuestra lengua nacional y todo resquicio cuenta. Ante la ofensiva de PP y Vox, hay que actuar con determinación, con responsabilidad, con la mayor excelencia técnica posible y visión de país", ha concluido.
ELA
El sindicato ELA ha considerado "muy grave" la decisión del TSJPV. Para ELA, esta decisión judicial supone "otro ejemplo de la ofensiva judicial" contra la normalización del euskera en la Administración Pública.
A la espera de analizar en profundidad la sentencia completa para realizar una "valoración jurídica precisa", ha calificado la resolución como "muy grave" y ha denunciado que, "detrás de este tipo de procesos y resoluciones existe el impulso euskarafóbico de algunos sectores judiciales, políticos y sindicales que pretenden obstaculizar la normalización del euskera, con el fin de mantener la hegemonía del castellano y limitar el uso del euskera".
LAB
LAB ha considerado la sentencia "un paso más" en "el proceso de desoficialización del euskera", y ha exigido al Gobierno Vasco que "haga frente a las amenazas que llegan de los tribunales" y ponga en marcha el proceso para elaborar un nuevo decreto que "responda a las necesidades de la euskaldunización".
En un comunicado, LAB ha denunciado que "los tribunales siguen con la ofensiva sistemática contra toda medida destinada a la normalización del uso del euskera y a la garantía de los derechos lingüísticos". "El que ha sido puesto en la mira esta vez ha sido el decreto del Gobierno Vasco del 2024, argumentando que el informe económico es insuficiente", ha indicado.
Vox
Por su parte, Vox ha denunciado que el Gobierno Vasco "apostara por la imposición" del euskera sin precisar "el coste de dinero público" después de que el TSJPV haya anulado el Decreto 19/2024 por "insuficiencia de la memoria económica" tras estimar el recurso interpuesto por la formación liderada por Santiago Abascal contra esta norma.
CC.OO.
Asimismo, CC.OO. ha exigido al Gobierno Vasco que deje de excusarse en "ofensivas judiciales imaginarias" contra el euskera y "asuma sus responsabilidades" para garantizar que la ciudadanía pueda ser atendida en la lengua oficial de su elección.
Para ello, el sindicato ha vuelto a exigir de las administraciones públicas tiempo y recursos, "tiempo para llevar a cabo este proceso sin dejar a nadie atrás y con recursos suficientes para que el coste de estos estudios, tanto económicos como en tiempo, no recaiga sobre los hombros de los trabajadores".