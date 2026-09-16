LAB

LAB ha considerado la sentencia "un paso más" en "el proceso de desoficialización del euskera", y ha exigido al Gobierno Vasco que "haga frente a las amenazas que llegan de los tribunales" y ponga en marcha el proceso para elaborar un nuevo decreto que "responda a las necesidades de la euskaldunización".

En un comunicado, LAB ha denunciado que "los tribunales siguen con la ofensiva sistemática contra toda medida destinada a la normalización del uso del euskera y a la garantía de los derechos lingüísticos". "El que ha sido puesto en la mira esta vez ha sido el decreto del Gobierno Vasco del 2024, argumentando que el informe económico es insuficiente", ha indicado.