LERROBURU NAGUSIAK

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Albiste izango dira: Eusko Legebiltzarreko Politika Orokorreko Osoko Bilkura, lehen izarrak iritsi dira Zinemaldira eta euskararen erabilerari buruzko dekretua baliogabetu egin dute

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

(Foto de ARCHIVO) Pleno en el Parlamento Vasco REMITIDA / HANDOUT por EUSKO LEGEBILTZARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/4/2026
Eusko Legebiltzarra. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 17an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Politika Orokorreko Osoko Bilkura Eusko Legebiltzarrean: Eusko Legebiltzarrak gaur, osteguna, hasiko du 2026-2027ko urte politikoa, politika orokorreko osoko bilkurarekin, 2027ko hauteskundeei begira: maiatzaren 23ko udal eta foru hauteskundeak eta Espainiako orokorrak, data ezarririk ez duten arren. Jarraitu, zuzenean, orain.eus-en.

- Lehen izarrak iritsi dira Zinemaldira: Orlando Bloom aktore britainiarra atzo eguerdian iritsi zen Donostiara. Bloomek emango dio ostiral honetan Werner Herzogi Donostia Saria.

- Euskal Administrazioan euskararen erabilera arautzen duen dekretua baliogabetu egin dute: Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak (EAEAN) baliogabetu egin du euskararen erabilera euskal sektore publikoan normalizatzeko dekretua. Voxek errekurritu zuen hori, memoria ekonomikoak "funtsezko gutxiegitasuna" duelako.

Eusko Legebiltzarra Zinemaldia Euskara Politika

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