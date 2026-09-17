Albiste izango dira: Eusko Legebiltzarreko Politika Orokorreko Osoko Bilkura, lehen izarrak iritsi dira Zinemaldira eta euskararen erabilerari buruzko dekretua baliogabetu egin dute
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 17an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Politika Orokorreko Osoko Bilkura Eusko Legebiltzarrean: Eusko Legebiltzarrak gaur, osteguna, hasiko du 2026-2027ko urte politikoa, politika orokorreko osoko bilkurarekin, 2027ko hauteskundeei begira: maiatzaren 23ko udal eta foru hauteskundeak eta Espainiako orokorrak, data ezarririk ez duten arren. Jarraitu, zuzenean, orain.eus-en.
- Lehen izarrak iritsi dira Zinemaldira: Orlando Bloom aktore britainiarra atzo eguerdian iritsi zen Donostiara. Bloomek emango dio ostiral honetan Werner Herzogi Donostia Saria.
- Euskal Administrazioan euskararen erabilera arautzen duen dekretua baliogabetu egin dute: Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak (EAEAN) baliogabetu egin du euskararen erabilera euskal sektore publikoan normalizatzeko dekretua. Voxek errekurritu zuen hori, memoria ekonomikoak "funtsezko gutxiegitasuna" duelako.