El lehendakari presenta los cinco "compromisos de país" para lo que resta de legislatura

El uso de pantallas y redes sociales entre menores tendrá además una estrategia específica. Pradales ha defendido un enfoque que combine regulación, educación y responsabilidad familiar y ha anunciado la adhesión del Gobierno Vasco a las recomendaciones europeas en esta materia. Euskadi solicitará participar como territorio piloto.

La Comisión Europea prevé una propuesta legislativa, denominada 'Kids', para reforzar la protección de los menores en el entorno digital. Entre sus recomendaciones figura un uso progresivo de las pantallas según la edad. El informe plantea ninguna pantalla entre los cero y los dos años y un máximo de una hora diaria entre los tres y los seis. También propone limitar el acceso a las redes sociales hasta los 15 años.

Pero Pradales ha destacado especialmente otro aspecto: “Educación y empoderamiento en lugar de prohibición”. A su juicio, el problema no puede resolverse únicamente mediante prohibiciones o regulación, y ha añadido que estas medidas “nos interpelan” y sitúan también el foco en la responsabilidad directa de las familias y del entorno de los menores.

En este sentido, el Gobierno Vasco ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para mostrar su adhesión a esta estrategia. También ha propuesto que Euskadi sea uno de los territorios europeos donde se ponga en marcha. El Ejecutivo incorporará además esta cuestión a su agenda bilateral con el Gobierno español. A ello se suma el compromiso de revisar la estrategia digital y de uso de pantallas del sistema educativo vasco para adaptarla a las recomendaciones europeas.

Además, ha anunciado un gran Acuerdo Social Vasco para el uso responsable de las pantallas. El objetivo será implicar a padres y madres y extender las pautas de los expertos europeos. El Gobierno colaborará con asociaciones de familias y AMPAS para llevar el debate al ámbito social y político.