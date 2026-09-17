El lehendakari presenta los cinco "compromisos de país" para lo que resta de legislatura
El lehendakari, Imanol Pradales, ha fijado cinco grandes “compromisos de país” como ejes de actuación del Gobierno Vasco: cambio climático, inteligencia artificial, competitividad y empleo de calidad, educación y bienestar integral.
Pradales ha defendido que estos ámbitos exigen respuestas que vayan más allá de las políticas sectoriales y ha anunciado nuevas inversiones, planes y acuerdos para los próximos años. “No queremos limitarnos a gestionar lo que viene. Queremos construir el mejor futuro posible para Euskadi”, ha señalado.
Cambio Climático
El primer compromiso es el cambio climático, ante una evolución de las temperaturas que, según ha explicado, obliga a combinar prevención y adaptación. “Los datos no dejan lugar a dudas”, ha afirmado Pradales, antes de recordar que 2025 fue “un año extremadamente cálido” y que los días de ola de calor han aumentado. El Gobierno Vasco ha destinado ya 430 millones de euros a distintas actuaciones de adaptación, pero el lehendakari considera que “no es suficiente”. Por ello ha anunciado un nuevo paquete de 340 millones de euros para los próximos dos años.
El plan incluirá sistemas de climatización eficientes y sostenibles para hogares y edificios públicos, siempre vinculados a equipamientos de generación renovable, además de actuaciones de confort térmico en centros educativos, hospitales y centros de salud. También se reforzarán los sistemas de alerta temprana y las infraestructuras frente a inundaciones. El sector primario tendrá un plan específico de adaptación al cambio climático y un fondo de emergencia con una dotación inicial de 50 millones de euros.
Inteligencia artificial
El segundo compromiso es la inteligencia artificial, dentro de una revolución tecnológica que, según el lehendakari, está transformando las sociedades a una velocidad difícil de anticipar. “Son tecnologías disruptivas. Están generando cambios profundos y rápidos”, ha señalado.
Ante esta incertidumbre, el Ejecutivo impulsará una Estrategia de País de Inteligencia Artificial, elaborada de forma participativa con expertos y agentes sociales. “Ante la inteligencia artificial debemos poner primero la inteligencia de país”, ha resumido.
Competitividad y empleo
El tercer compromiso se refiere a la competitividad y el empleo de calidad. Pradales ha defendido que “crear riqueza es la clave para seguir construyendo un país avanzado y justo”, porque “sin riqueza no hay bienestar, ni cohesión social, ni posibilidades de superar las brechas sociales”.
En este ámbito, ha reclamado una mayor implicación tanto de empresas como de sindicatos, y ha anunciado que el Gobierno presentará los resultados de su trabajo sobre el absentismo para buscar posteriormente “un acuerdo de país” mediante el diálogo social. También ha defendido avanzar en el Salario Mínimo Interprofesional, y ha puesto el foco en los jóvenes, para pedir a las empresas que ofrezcan “condiciones y trayectorias profesionales atractivas”.
Educación
La educación constituye el cuarto compromiso y uno de los ámbitos en los que el lehendakari ha asumido una autocrítica más contundente. “La prioridad es mejorar los resultados del sistema educativo”, ha recordado, antes de reconocer que las medidas adoptadas hasta ahora no han permitido alcanzar los objetivos previstos. Y ha sido aún más explícito al valorar PISA: “Los resultados del Informe PISA son malos, sin paliativos. No son los que queremos para Euskadi. Y no nos lo podemos permitir”. Pradales ha asegurado que el Gobierno “da la cara” y “asume su responsabilidad en la parte que le corresponde”.
A partir de ahora, el Ejecutivo pretende reforzar especialmente la competencia lectora y matemática, aumentar el seguimiento del alumnado y garantizar la lectura diaria en todas las etapas educativas.
Bienestar integral
El quinto compromiso es el bienestar integral, que el lehendakari entiende no solo desde una perspectiva material o sanitaria, sino también emocional y comunitaria. “Nuestro objetivo es estar bien y sentirnos bien para poder vivir bien”, ha explicado Pradales. Este compromiso se articulará en torno a tres grandes ámbitos: salud y bienestar emocional, pantallas y familias.
También se aprobará un nuevo marco de convivencia positiva y entornos seguros para combatir el bullying, el acoso y el ciberacoso.
Uso de pantallas
El uso de pantallas y redes sociales entre menores tendrá además una estrategia específica. Pradales ha defendido un enfoque que combine regulación, educación y responsabilidad familiar y ha anunciado la adhesión del Gobierno Vasco a las recomendaciones europeas en esta materia. Euskadi solicitará participar como territorio piloto.
La Comisión Europea prevé una propuesta legislativa, denominada 'Kids', para reforzar la protección de los menores en el entorno digital. Entre sus recomendaciones figura un uso progresivo de las pantallas según la edad. El informe plantea ninguna pantalla entre los cero y los dos años y un máximo de una hora diaria entre los tres y los seis. También propone limitar el acceso a las redes sociales hasta los 15 años.
Pero Pradales ha destacado especialmente otro aspecto: “Educación y empoderamiento en lugar de prohibición”. A su juicio, el problema no puede resolverse únicamente mediante prohibiciones o regulación, y ha añadido que estas medidas “nos interpelan” y sitúan también el foco en la responsabilidad directa de las familias y del entorno de los menores.
En este sentido, el Gobierno Vasco ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para mostrar su adhesión a esta estrategia. También ha propuesto que Euskadi sea uno de los territorios europeos donde se ponga en marcha. El Ejecutivo incorporará además esta cuestión a su agenda bilateral con el Gobierno español. A ello se suma el compromiso de revisar la estrategia digital y de uso de pantallas del sistema educativo vasco para adaptarla a las recomendaciones europeas.
Además, ha anunciado un gran Acuerdo Social Vasco para el uso responsable de las pantallas. El objetivo será implicar a padres y madres y extender las pautas de los expertos europeos. El Gobierno colaborará con asociaciones de familias y AMPAS para llevar el debate al ámbito social y político.
UNIÓN EUROPEA
¿Qué medidas plantea la Ley KIDS para proteger a los menores en Internet?
La propuesta europea establece límites de edad para acceder a las redes sociales y nuevas obligaciones de seguridad para plataformas, videojuegos y servicios de inteligencia artificial.
El tercer eje del bienestar integral serán las familias. El programa ‘FamiliaK’ busca facilitar proyectos familiares estables y corresponsables. También pretende reducir las cargas de la crianza. Incluye medidas de acompañamiento desde el embarazo y durante los primeros años de vida. Se sumará un nuevo programa contra la soledad no deseada.