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EH Bildu pide a Pradales que tenga liderazgo en materia de autogobierno

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18:00 - 20:00
La parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saez de Egilaz
Euskaraz irakurri: EH Bilduk autogobernuan lider izan dadila eskatu dio Pradalesi

EITB

Última actualización

La parlamentaria de EH Bildu, Eraitz Sáez de Egilaz, ha destacado que los partidos están debatiendo sobre el autogobierno y que el resultado se verá en los próximos meses. No obstante, ha pedido al lehendakari, Imanol Pradales, que lidere en materia de autogobierno. 

EH Bildu Parlamento Vasco Imanol Pradales Política

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