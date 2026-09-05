Detenida una mujer de 25 años por intento de homicidio tras atropellar a su pareja en Elciego

La Ertzaintza ha detenido este sábado a una mujer de 25 años, acusada de atropellar a su pareja en Elciego (Rioja Alavesa). Se le imputa un delito de intento de homicidio en el ámbito de la violencia doméstica.

El suceso ha ocurrido sobre las 07:30 horas. Varios testigos han facilitado a los agentes la descripción del vehículo implicado, que ha sido localizado poco después, con daños compatibles con el atropello.

La víctima ha sido atendida en el lugar y trasladada al Hospital de Txagorritxu. Allí, los agentes han constatado la presunta implicación de la mujer en el atropello, tras hablar con la víctima.

La detenida ha sido trasladada a dependencias policiales y, tras finalizar las diligencias, será puesta a disposición judicial. El vehículo permanece bajo custodia policial a la espera de ser inspeccionado.