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Más de un centenar de personas reciben a la Freedom Flotilla en Euskadi

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PORTUGALETE (BIZKAIA), 05/09/2026.- Colectivos sociales en solidaridad con Palestina dan la bienvenida y acompañan a uno de los barcos que forman la 'Freedom Flotilla' (Flotilla de la Libertad) con destino a Gaza, este sábado en Portugalete (Bizkaia).- EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ehunka lagunek harrera egin diote Freedom Flotillako ontziari Euskadin

EITB

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Su intención es permanecer aquí hasta el martes 8, fecha en la que zarpará en dirección a Vigo y, posteriormente hacia otros puntos por el Mediterráneo. Durante la estancia del barco en Bilbao se han programado charlas, actuaciones, un mercadillo palestino y una rueda de prensa con activistas de la flotilla.

Bilbao Bizkaia Franja de Gaza Derechos humanos Sociedad

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