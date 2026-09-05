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Herida grave una montañera vasca de 36 años tras caerle una roca mientras escalaba en Asturias

La piedra habría caído desde unos 300 metros por encima de la zona donde se encontraba. La mujer presenta un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido evacuada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
(Foto de ARCHIVO) Refugio Vega del Urriellu a los pies del Picu Urriellu, Naranjo de Bulnes, en Picos de Europa. REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE ASTURIAS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 11/4/2025
El Pico Urriellu, en Cabrales (Asturias). Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: 36 urteko euskal mendizale bat larri zauritu da Asturiasen, eskalatzen ari zela harkaitz bat erorita

EITB

Última actualización

Una montañera vasca de 36 años ha resultado herida grave este sábado tras ser golpeada por una roca mientras ascendía el Pico Urriellu, en Cabrales (Asturias). La mujer presenta un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido evacuada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El accidente se ha producido en la cara sur del Urriellu, después de que una roca se desprendiera e impactara contra la escaladora. La piedra habría caído desde unos 300 metros por encima de la zona donde se encontraba, según el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, han realizado una compleja operación de rescate para sacar a la mujer de la pared y trasladarla hasta la Vega de Urriellu, donde ha sido estabilizada.

El aviso se recibió a las 12:19 horas. La intervención de los equipos de rescate ha finalizado hacia las 15:50 horas.

Asturias Accidentes de montaña Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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