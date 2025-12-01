Obrak
Gorde
Nafarroako Gobernuko kideek Belateko obren gainkostuengatik erantzukizunak eskatu dizkiote Chiviteri

PSN Gobernuko kideekin bildu da astelehen honetan Belateko obren inguruko azalpenak emateko. Ondoren, Nafarroako presidenteak gauza bera egin du EH Bildurekin.

PAMPLONA, 30/06/2025.- La presidenta de Navarra, María Chivite (c), a su llegada al Parlamento para explicar el proceso de adjudicación de las obras de Belate, y donde se aprobarán las normas para la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones de obras públicas en la Comunidad foral, este lunes. EFE/ Villar Lopez
Maria Chivite, artxiboko irudi batean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Gobernua osatzen duten hiru alderdietako ordezkariek (PSN, Geroa Bai eta Contigo-Zurekin), Maria Chivite presidentea buru dutela, bilera egin dute astelehen honetan, 16:00etatik aurrera, Foru Parlamentuan, Kontu-hartzailetza Nagusiak aurkeztutako Belateko tuneleko obren aldaketen eteteko txostenaren ostean.

Pablo Azcona Geroa Baiko bozeramaileak ziurtatu duenez, bere koalizioa "ez dago pozik" Gobernuko presidenteak eta PSNk egindako proposamenekin, eta erantzukizun politikoak bere gain hartzea eskatu dute.

Ildo beretik jo du Carlos Guzman Contigo-Zurekin taldeko bozeramaileak ere, eta Foru Gobernuaren barruan "erantzukizun politikoak hartzea" eskatu du, obren izapideetan izandako "irregulartasunen" ostean. Izan ere, bere ustez, keinu horrek herritarrek merezi duten "gardentasunaren" alde egingo luke.

Lehen bilera honen ostean, Foru Gobernuko presidentea EH Bilduko ordezkaritza batekin bildu da. Laura Aznal Koalizio abertzaleko bozeramaileak erantzukizunak eskatu dizkio, eta lanak egiten jarraitu behar dela nabarmendu du, "behar-beharrezkoak eta interes orokorrekoak" direlako.

