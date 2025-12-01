Los socios de Gobierno en Navarra se reúnen tras el reparo suspensivo al modificado de las obras de Belate

Representantes de los tres partidos que conforman el Gobierno de Navarra (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin), encabezados por la presidenta María Chivite, se han reunido, desde las 16:00 horas de este lunes, en el Parlamento foral tras el informe de reparo suspensivo de la Intervención General al modificado de las obras del túnel de Belate.

Por parte del PSN, han acudido al encuentro, además de Chivite, el vicepresidente primero del Gobierno, Félix Taberna, la portavoz del PSN en la Cámara, Ainhoa Unzu, y la secretaria de Organización del PSN, Esther Iso. Por Geroa Bai, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Ana Ollo, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, el portavoz, Pablo Azcona, la senadora Uxue Barkos y la parlamentaria Blanca Regúlez. De Contigo-Zurekin están presentes los parlamentarios Carlos Guzmán y Miguel Garrido, y el concejal de Tudela Eneko Larrarte.

Se prevé que a las 18:00 horas la presidenta del Gobierno foral se reúna con una delegación de su socio presupuestario, EH Bildu, que esta mañana le ha emplazado a mantener un encuentro de manera urgente.