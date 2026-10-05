La construcción de la línea 4 de Metro Bilbao entre Rekalde y Matiko, con un presupuesto de 411,9 millones de euros, se prolongará durante seis años desde el inicio de las obras, previsto para finales de 2027. La línea 4 unirá los barrios del sur de Bilbao y discurrirá entre las estaciones de Matiko, Deusto, Parque, Moyua, Irala y Rekalde.

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este lunes la aprobación definitiva del estudio informativo de la línea 4. Se recoge además la futura conexión con la comarca de Las Encartaciones.

En la estación de Moyua se conectará con las actuales líneas 1 y 2 del suburbano. Además, enlazará con la línea 3 en Matiko posibilitando la conexión con la red ferroviaria de Euskotren.

La estación de Parque se localizará bajo el extremo este del Parque Doña Casilda y tendrá tres accesos: a la Plaza Euskadi, al propio parque y cerca del Museo de Bellas Artes.

La parada de Zabalburu estará al norte de este espacio y tendrá también tres accesos: a la propia plaza, a la Alameda San Mamés y a la calle Autonomía.

En Irala la estación estará a "gran profundidad" (entre 35 y 45 metros) y habrá cuatro accesos: Juan de Garay, Plaza Eskurtze, Avenida Kirikiño y Avenida Bergara.

En el caso de Rekalde, la parada estará al sur de la Plaza Rekalde y dispondrá también de cuatro accesos: Plaza Rekalde y calles Sollube/Gordoniz, Esperanto y Xalbador.

La línea 4 será financiada por el Gobierno Vasco (55 %) y la Diputación de Bizkaia (45 %).

El inicio de las obras se estima para finales de 2027, según han informado fuentes del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco.