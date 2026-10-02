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Etxebizitza izan da protagonista 10 egunetan
Maricarmen etxegabetu zutenetik Kongresuak Espainiako Gobernuaren dekretuari ezezkoa eman bitartean igarotakoak, egunez egun.
irailaren 23an Maricarmen Abascal 87 urteko emakumea etxegabetzeak protesta soziala piztu zuen. Etxebizitzaren aldeko aldarriek politikara egin dute salto ordutik, Ministroen Kontseiluak bi dekretu onartu eta Kongresuan horiek atzera botatzeraino. Hauxe da 10 egun hauetan izandako gertakarien kronologia.
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