Etxebizitza
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Etxebizitza izan da protagonista 10 egunetan

Maricarmen etxegabetu zutenetik Kongresuak Espainiako Gobernuaren dekretuari ezezkoa eman bitartean igarotakoak, egunez egun.

Bi argazki aurrez aurre - 1

EITB

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irailaren 23an Maricarmen Abascal 87 urteko emakumea etxegabetzeak protesta soziala piztu zuen. Etxebizitzaren aldeko aldarriek politikara egin dute salto ordutik, Ministroen Kontseiluak bi dekretu onartu eta Kongresuan horiek atzera botatzeraino. Hauxe da 10 egun hauetan izandako gertakarien kronologia.

Etxebizitza Espainiako gobernua Ekonomia

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