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Milaka lagun kalera atera dira berriro etxebizitza ez dela negozioa aldarrikatzeko
Atzo Hego Euskal Herriko beste hiriburuetan egin bezala, LABek Bilbora ekarri du gaur espekulatzaileen kontrako manifestazioa. Martxa jendetsua eta anitza izan da Bilbokoa, eta migratzaile askok hartu dute parte bertan.
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