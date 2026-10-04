MANIFESTACIÓN EN BILBAO
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Miles de personas vuelven a salir a la calle para reivindicar que "la vivienda no es un negocio"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milaka lagun kalera atera dira berriro "etxebizitza negozioa ez" dela aldarrikatzeko

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Convocada por el sindicato LAB, bajo el lema 'Borroka da giltza. No al negocio de la vivienda', la marcha de este domingo en Bilbao ha congregado a afectados de esta crisis habitacional, entres ellos numerosos migrantes.

Vivienda Manifestaciones Bilbao Sindicato LAB Economía

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