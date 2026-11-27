Tal y como informaba el jueves EITB, un inversor turco es uno de los cinco oferentes que se presentó al proceso de adquisición de Tubos Reunidos, la multinacional Tosyali. Este inversor ha mostrado su intención de adquirir las tres factorías de Euskal Herria (Amurrio, Trapagarán e Iruña de Oca) así como la planta de Estados Unidos, según indica una nota interna enviada por la dirección general a las plantillas, y está preparando su visita a ellas.

No obstante, la dirección informa también que Green Industry Machines & Materials S.L., del Grupo CapCapital, ha comunicado formalmente la decisión de retirarse del proceso de venta y, por tanto, de no continuar participando en el mismo.

Este inversor es uno de los oferentes, junto a la india Welspun, que se había reunido con los representantes de los trabajadores a los que había propuesto una reducción del 20 % de la masa salarial.

La turca Tosyali se ha desvelado como oferente cuando ha mostrado su intención de visitar las tres plantas industriales de Tubos Reunidos de Euskal Herria. Según la nota de la dirección, a partir del próximo lunes, 30 de noviembre, y a lo largo de la semana, está prevista la visita a las instalaciones de Amurrio, Trapagaran e Iruña de Oca.

En este sentido, se está ultimando la agenda de reuniones con la Administración Concursal, la dirección de la compañía, las distintas instituciones públicas y la representación legal de los trabajadores de las tres plantas vascas.

En estos momentos, el proceso de adquisición de Tubos Reunidos continúa su curso con cuatro potenciales inversores: Tosyali, Welspun, Sidenor y Tubacex.