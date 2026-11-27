Onnera Group ha decidido salir del grupo Fagor. Hoy, en una asamblea general extraordinaria, la salida ha contado con un apoyo del 70 %.

La cooperativa inició en noviembre un proceso interno para decidir si abandona o no el grupo Fagor, aunque en ningún momento se ha cuestionado su continuidad en el Grupo Mondragón. Como hasta ahora, seguirá formando parte a través de la División de Construcción. Según han explicado, la decisión se ha tomado tras reflexionar sobre "sobre la mejor forma de afrontar sus retos de futuro y desarrollar su proyecto socio-empresarial".

En un comunicado, Onnera ha explicado que "tanto Onnera Group como Grupo Fagor han desarrollado este proceso desde el diálogo, la transparencia y el respeto institucional mutuo, valores que han presidido las conversaciones mantenidas durante los últimos meses". "La salida se llevará a cabo de forma ordenada y en ese mismo marco", añaden.

La antigua Fagor Industrial (en 2013 pasó a denominarse Onnera Group) ofrece soluciones profesionales con equipamiento de foodservice, lavandería y frío. El grupo cooperativo Onnera Group integra siete marcas: Fagor Professional, Asber, Edesa, Danube, Domus, Primer y Efficold.

Onnera Group cuenta, además, con siete plantas de fabricación (Oñati, España, Francia, Polonia y México) y alrededor de 2365 trabajadores en todo el mundo. La última decisión será de los socios, unas 432, según datos de finales de 2025.

No es la primera vez que la antigua Fagor Industrial plantea una salida del Grupo Fagor. En la anterior ocasión, en 2022, ganó el 'no'.