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Mikel Jauregi insiste en la importancia del arraigo de las empresas vascas
En el encuentro empresarial "Álava; somos industria y futuro" organizado hoy en Vitoria-Gasteiz por la asociación de empresas alavesas, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco ha vuelto a hablar de arraigo, sin hacer referencia directa a la OPA de Azcoyen.
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