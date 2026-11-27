Último día de exámenes de la segunda fase de la OPE de Osakidetza
Es la jornada que reúne a más aspirantes en esta fase: 8831 personas convocadas en cinco categorías. Por otra parte, el plazo de inscripción de la tercera fase de la OPE 23-24-25, finaliza este viernes a las 14:00 horas.
Osakidetza celebra hoy en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo, los últimos los exámenes de la segunda fase de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2023-2024-2025. Es también la jornada que reúne a más aspirantes en esta fase: 8831 personas convocadas en cinco categorías.
La jornada ha comenzado a las 09:00 horas con Técnico/a Medio/a de Administración y Gestión, con 1839 aspirantes. A las 12:00 horas será el turno de Técnico/a Superior de Organización, con 1304 personas convocadas. A las 15:00 horasse examinarán a la vez Trabajador/a Social, con 1799 aspirantes, y Técnico/a Superior Económico/a, con 968. Cerrará la jornada, a las 18:00 horas, Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, la categoría con más aspirantes de toda la fase, con 2921.
Con esta jornada concluye una segunda fase que comenzó el 6 de noviembre en Vitoria-Gasteiz y a la que se inscribieron 21 408 personas en 41 categorías profesionales.
Tercera fase
El plazo de inscripción de la tercera fase de la OPE 23-24-25, al que hasta la fecha han concurrido más de 4700 personas, termina hoy, viernes 27 de noviembre, a las 14:00 horas. Esta fase incluye 42 categorías: 40 de facultativos y facultativas especialistas en Medicina, además de Farmacia Hospitalaria y Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética. Los exámenes se celebrarán a partir de febrero de 2027.
Próximas convocatorias
Osakidetza avanza en sus próximas convocatorias: la primera OPE para personas con discapacidad intelectual y la OPE de Difícil Cobertura 2026.
OPE para personas con discapacidad intelectual: inscripción abierta
Continúa abierto el plazo de inscripción de la primera OPE de Osakidetza dirigida específicamente a personas con discapacidad intelectual. Comenzó el pasado lunes 23 de noviembre y estará abierto hasta el 21 de diciembre, a las 14:00 horas, y por el momento se han inscrito más de 200 personas. La convocatoria ofrece 30 plazas en tres categorías: 13 de Operario/a de Servicios auxiliar, 12 de Celador/a auxiliar y 5 de Técnico/a Auxiliar de Cuidados Auxiliares de Enfermería. Pueden participar personas mayores de 16 años con un diagnóstico reconocido de discapacidad intelectual y un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, así como quienes estén en proceso de valoración.
OPE de Difícil Cobertura 2026
Por otro lado, Osakidetza publicará el próximo 15 de diciembre las bases de la OPE de Difícil Cobertura 2026. Es una convocatoria extraordinaria con 74 plazas para facilitar la incorporación estable de profesionales en los puestos más difíciles de cubrir. Mantiene como prioridad la Atención Primaria, con 25 plazas de Médico/a de Familia y 9 de Médico/a Pediatra de Atención Primaria. Como novedad, incorpora 39 plazas vinculadas a hospitales comarcales, entre ellas 19 de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 8 de Aparato Digestivo y 7 de Urgencias Hospitalarias.