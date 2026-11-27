Osakidetza celebra hoy en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), en Barakaldo, los últimos los exámenes de la segunda fase de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2023-2024-2025. Es también la jornada que reúne a más aspirantes en esta fase: 8831 personas convocadas en cinco categorías.

La jornada ha comenzado a las 09:00 horas con Técnico/a Medio/a de Administración y Gestión, con 1839 aspirantes. A las 12:00 horas será el turno de Técnico/a Superior de Organización, con 1304 personas convocadas. A las 15:00 horasse examinarán a la vez Trabajador/a Social, con 1799 aspirantes, y Técnico/a Superior Económico/a, con 968. Cerrará la jornada, a las 18:00 horas, Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, la categoría con más aspirantes de toda la fase, con 2921.

Con esta jornada concluye una segunda fase que comenzó el 6 de noviembre en Vitoria-Gasteiz y a la que se inscribieron 21 408 personas en 41 categorías profesionales.