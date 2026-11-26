La diputación permanente del Congreso ha convalidado este jueves los tres decretos de ley que incluyen la subida salarial del 4,5 % en 2027 para los tres millones de empleados públicos, la exención de IRPF para el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) y el fin del secreto salarial.

Las tres leyes han sido aprobadas por unanimidad, con los 63 votos a favor de los 63 presentes. El PP, no obstante, ha criticado la "cara dura" del Gobierno español al acelerar la aprobación normativa en plena campaña electoral, mientras que VOX ha decido no participar en la sesión de este jueves, por lo que ni ha debatido ni ha votado los decretos que estaban en el orden del día.



Subida del 4,5 % a los empleados públicos

Según ha subrayado el ministro de la Función Pública, Óscar López, la subida del 4,5 % para los funcionarios es "la mayor subida de salario a los servidores públicos desde 1992", y ha añadido que con este decreto el Gobierno "cumple con su palabra con los empleados públicos y con los sindicatos" y "clausura una legislatura de hitos cumplidos".

En el sector público del Estado español, la subida se hará efectiva en la nómina de enero y afectará a 546 000 empleados, mientras que el resto de las administraciones tendrán que tomar las medidas pertinentes para hacer efectiva la subida a sus funcionarios.

Salario mínimo de 2027 exento de IRPF

Este decreto "protege a las rentas más bajas, refuerza la progresividad fiscal, garantiza la financiación territorial, facilita inversiones útiles y responde a necesidades urgentes", ha subrayado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en su defensa de la norma.





Transparencia salarial

La norma pone fin al secreto salarial y reconoce el derecho a conocer los criterios que se utilizan para determinar las retribuciones. Además, incluye por primera vez una protección expresa para evitar que las empresas tomen represalias contra quienes reclaman sus derechos laborales.

Por último, la reforma extiende las exigencias de transparencia a la fase de acceso al empleo, con ofertas neutras que pongan expresamente el salario y con la prohibición de preguntar por el historial retributivo a los candidatos.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Días, ha destacado que esta ley "da certezas y seguridad jurídica”, y devuelve al trabajo el valor que corresponde y corrige la discriminación salarial que perjudica a las mujeres.