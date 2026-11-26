El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado inicialmente un convenio urbanístico con Agaleus Medio Ambiente y Energía, S.L. y Producción de Fertilizantes, S.A.U. (Profersa) para facilitar el cese anticipado de la actividad industrial de esta última en Punta Zorrotza. El acuerdo establece un plazo máximo de seis meses desde su firma para detener la actividad y otros doce meses para completar la retirada de existencias y la limpieza de las instalaciones.

El convenio se someterá ahora a información pública durante 20 días hábiles. Esta operación pretende facilitar la futura regeneración urbana de Punta Zorrotza, donde la ordenación urbanística contempla un uso residencial para unos terrenos que no es compatible con la presencia de industrias de estas características.

La salida anticipada de Profersa es uno de los aspectos centrales del acuerdo. La actividad de la empresa requiere una Autorización Ambiental Integrada y la compañía ha trasladado al Ayuntamiento la imposibilidad de reubicarla en otro emplazamiento razonable.

Para determinar el coste del cese industrial, el Consistorio encargó una valoración económica independiente, que ha fijado su importe en 3.032.358,05 euros. Esta cantidad se incorporará al futuro Proyecto de Reparcelación como carga de urbanización y se actualizará conforme al IPC de Euskadi desde la firma del convenio hasta la aprobación inicial del proyecto.

El Ayuntamiento participará en el abono de esa cantidad en proporción a su porcentaje de propiedad en el ámbito, estimado en aproximadamente un 60 %.

La valoración económica corresponde exclusivamente al cese de la actividad y no incluye el valor del suelo, las edificaciones ni los demás elementos vinculados a la industria. Estos conceptos se determinarán cuando se apruebe inicialmente el Proyecto de Reparcelación, al igual que los correspondientes al resto de propietarios y propietarias.