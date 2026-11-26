Iberdrola ha obtenido la aprobación de la Comisión Europea para la adquisición de Caruna, la mayor compañía de distribución eléctrica de Finlandia. La operación supondrá el desembolso de unos 2014 millones de euros por el 80 % de los fondos propios de Caruna en manos del fondo Ontario Teachers.

Con esta última aprobación a la transacción, se ha completado la última autorización que permanecía pendiente para llevar a cabo la adquisición, cuyo cierre se producirá previsiblemente en las primeras semanas de enero, según ha indicado este jueves Iberdrola.

La compañía que preside Ignacio Galán ya había obtenido previamente la autorización de competencia de la Comisión Europea y la aprobación del Ministerio de Empleo y Economía de Finlandia.

La operación, anunciada el pasado mes de julio, valora el 100 % de Caruna en cerca de 5000 millones de euros, incluida su deuda financiera.

Iberdrola ha explicado que la adquisición supone la compra del 80 % de la compañía y representa su entrada en el país nórdico.

Caruna da servicio a alrededor de 1,5 millones de personas en Finlandia, más del 20 % de la población del país, y gestiona aproximadamente 89 000 kilómetros de redes.

