El Gobierno de Navarra considera positivo que el arraigo empresarial de Azkoyen se mantenga en la comunidad foral tras la OPA sobre la compañía, aunque lamenta que su sede social se traslade de Peralta a Bizkaia, integrada en el nuevo holding. Para mantener su influencia en la empresa, el Ejecutivo de María Chivite ha impulsado una participación navarra de al menos el 10 % en su accionariado.

El Ejecutivo foral destaca que las actividades de Azkoyen y de todas sus filiales seguirán en sus actuales ubicaciones, sin cambios en los centros de producción y con el mantenimiento de todos los empleos y las actividades industriales. Según el Gobierno navarro, estos compromisos figuran por escrito en el proceso de OPA.

Además, el mantenimiento de la actividad en Navarra permitirá que la tributación correspondiente al IRPF y al IVA siga repercutiendo en las arcas forales, algo que el Gobierno considera especialmente importante desde el punto de vista recaudatorio.

Sin embargo, el traslado del domicilio social supone un revés para el Ejecutivo de Chivite. Azkoyen es una empresa tecnológica cuyo negocio se apoya en la investigación, el desarrollo y la innovación, así como en el conocimiento técnico acumulado en sectores como las tecnologías de pago, la seguridad y las máquinas expendedoras.

Por ello, el Gobierno navarro quiere conservar su capacidad de influencia y tener presencia en los órganos de decisión de la compañía. Con ese objetivo, ha trabajado para que Navarra controle al menos el 10 % de Azkoyen: un 5 % a través del Instituto Navarro de Inversiones (INI) y otro 5 % adquirido por CENIT Navarra, sociedad que agrupa a empresas navarras y en la que participan la Fundación Caja Navarra y Caja Rural de Navarra.

El Ejecutivo foral recuerda, no obstante, que el accionariado de Azkoyen lleva años radicado fuera de Navarra.

La compañía registró en el último ejercicio una facturación de 211 millones de euros, con un incremento del beneficio del 7,5 %.