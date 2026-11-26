Trabajadores y trabajadoras de las estaciones de ITV de Bergara y Zarautz acumulan más de cuatro meses de huelga —desde el 13 de julio— sin avances en las negociaciones con la empresa Itasua que gestiona estos dos centros. La plantilla pide "corregir las desigualdades" existentes respecto a los empleados de otros centros de ITV de Gipuzkoa, según ha informado ELA.

El cierre de las estaciones de ITV de Bergara y Zarautz afecta a unas 500 citas cada día. Es decir, esto se traduce en más de 60 000 inspecciones anuladas en cuatro meses.

En consecuencia, el parón del servicio en Bergara y Zarautz ha provocado el colapso en los otros tres centros de ITV de Gipuzkoa (Andoain, Beasain e Irun).

Es tal el colapso de las ITV en Gipuzkoa que no es posible coger cita antes de 2027, y afecta ya a Navarra.