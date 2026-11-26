Kutxabank habilita el pago con Bizum en tiendas físicas
Kutxabank ha activado la funcionalidad de pago con Bizum en comercios físicos y tiendas, desde la cuenta bancaria, con tan solo acercar el móvil al TPV (datáfono). Varias entidades bancarias, como CaixaBank, Banco Sabadell, Unicaja o Grupo Caja Rural ya ofrecían este sistema, y ahora Kutxabank se ha sumado a ellos.
En un comunicado, el banco ha explicado que, a partir de ahora, los clientes de la entidad podrán usar dos canales para realizar los pagos a través de este nuevo método: la App de Kutxabank (dispositivos Android) y la aplicación Bizum Pay (Android y iOS).
Los comercios o tiendas que disponen de terminales de Kutxabank pueden aceptar ya esta nueva modalidad de pago sin necesidad de realizar ninguna adaptación. La actualización de los TPV se está realizando de forma automática, facilitando la incorporación del servicio a los establecimientos.
¿Cómo funciona?
El funcionamiento para los clientes es sencillo y rápido: el cliente debe acerca el teléfono al terminal de pago -TPV o datáfono- y el pago se realizará a través de la tecnología NFC.
Esta nueva funcionalidad ofrece una experiencia de pago similar a la de otros wallets, pero con la particularidad de que el importe se transfiere de manera inmediata desde la cuenta bancaria del cliente a la del comercio o tienda.
La transacción se realiza a través del sistema europeo de transferencias inmediatas SEPA, un marco europeo común de seguridad y protección de los pagos.
Los clientes del banco con dispositivos Android pueden activar esta nueva modalidad directamente desde la App de Kutxabank, accediendo desde el menú lateral a la opción Pago Móvil y añadiendo Bizum como método de pago.
La funcionalidad también estará disponible para los usuarios menores de edad, bajo el control de su representante legal y la segunda opción es hacerlo a través de Bizum Pay, disponible para dispositivos Android y iOS.