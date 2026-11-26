Kutxabank ha activado la funcionalidad de pago con Bizum en comercios físicos y tiendas, desde la cuenta bancaria, con tan solo acercar el móvil al TPV (datáfono). Varias entidades bancarias, como CaixaBank, Banco Sabadell, Unicaja o Grupo Caja Rural ya ofrecían este sistema, y ahora Kutxabank se ha sumado a ellos.

En un comunicado, el banco ha explicado que, a partir de ahora, los clientes de la entidad podrán usar dos canales para realizar los pagos a través de este nuevo método: la App de Kutxabank (dispositivos Android) y la aplicación Bizum Pay (Android y iOS).



Los comercios o tiendas que disponen de terminales de Kutxabank pueden aceptar ya esta nueva modalidad de pago sin necesidad de realizar ninguna adaptación. La actualización de los TPV se está realizando de forma automática, facilitando la incorporación del servicio a los establecimientos.