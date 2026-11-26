Las elecciones sindicales celebradas hoy en la empresa Michelin de Vitoria-Gasteiz han supuesto un cambio en las mayorías de representantes de trabajadores en el Comité de Empresa: CCOO ha vuelto a ser la primera fuerza, pero ha perdido el predominio que hasta ahora ostentaba junto a UGT y CSIF, en detrimento de ELA, LAB, ESK y CGT, que toman la delantera constituyendo una nueva mayoría.

Tendrán que negociar su primer convenio propio, después de que en 2023 decidieran salir del comité interplanta.

CCOO mantiene sus seis representantes con los que contaba hasta la actualidad, pero UGT pierde la mitad su representación, que pasa de cuatro a dos.

En Mercedes, por su parte, los trabajadores votarán hasta esta medianoche.