Un grupo turco es otra de las cinco empresas que han manifestado su interés en adquirir Tubos Reunidos. En este caso, está interesado en las plantas de Trapagaran y Amurrio.

Se trata de una empresa especializada en el sector. Además de esta, también están interesados Cap Capital, Welspun, Sidenor y Tubacex.

El fondo de inversión Cap Capital mantuvo una reunión con los trabajadores. El indio Welspun, por su parte, se ha reunido de momento únicamente con la plantilla de Trapagaran.

Los posibles compradores deben presentar sus ofertas definitivas en la segunda semana de diciembre, y será entonces cuando se clarifique el futuro de Tubos Reunidos.