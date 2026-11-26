Hauteskundeak Michelin lantegian: CCOOk irabazi arren, gehiengoak aldatu egin dira langileen ordezkaritzan
Gehiengo berria ELA, LAB, ESK eta CGT sindikatuen esku geratu da, orain arte UGTk, CCOOk eta CSIFek osatutakoari aurrea hartuta.
Aldaketa egon da Gasteizko Michelin fabrikako langileen ordezkaritzan: hauteskunde sindikalak izan dituzte azaroaren 24tik 26ra, eta CCOO sindikatuak irabazi badu ere, orain arte UGT eta CSIFekin batera eusten zion gehiengoari aurrea hartu diote ELAk, LABek, ESKk eta CGTk.
Gasteizko Michelinek lehen aldiz izango duen hitzarmen propioa negoziatu beharko dute, 2023an lantegiarteko batzordetik ateratzea erabaki eta gero. Mercedesen, berriz, langileek gauerdira arte bozkatuko dute.
Abertzaleak gora, UGTren kaltetan
CCOOk orain arteko sei ordezkariei eutsi die, baina ordezkaritzaren erdia galdu du UGTk: lau ordezkari zituen, eta bi izango ditu aurrerantzean.
CGTk orain arte zituen lau ordezkariei eutsiko die, ELArekin berdinduta (lehen baino bat gehiago lortu du). Ondoren, hiruna lortu dituzte CCMk (lehen baino bat gehiago), ESKk (lehen beste) eta LABek (lehen bi zituen). CSIF eta UGT sindikatuak izan dira kaltetuak: batak ordezkari bat galdu du, eta besteak bi. Haien kaltetan lortu dituzte ELAk, CCMk eta LABek ordezkari berriak.
CCM (Colaboradores y Cuadros en Michelin) 2022an aurkeztu zen estreinakoz, eta ordezkaritza handitzea lortu du.
Orotara, Michelineko langileen 27 ordezkari berriak horrela banatuko dira:
- CCOO: 6
- CGT: 4
- ELA: 4 (+1)
- CCM: 3 (+1)
- ESK: 3
- LAB: 3 (+1)
- CSIF: 2 (-1)
- UGT: 2 (-2)