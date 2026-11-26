Bilboko Udalak Profersa Punta Zorrotzatik ateratzeko izapideak hasi ditu
Bilboko Udalak hirigintza-hitzarmen bat onartu du Agaleus Medio Ambiente y Energía, S.L. eta Producción de Fertilizantes, S.A.U. (Profersa) enpresekin, azken horrek Zorrotzan duen industria-jarduera aldez aurretik eteteko. Akordioak gehienez ere sei hilabeteko epea ezartzen du jarduera gelditzeko, eta beste hamabi hilabete izakinak kendu eta instalazioak garbitzeko.
Eragiketa honen helburua Punta Zorrotzako hiri-berroneratzea erraztea da. Bertan, hirigintza-antolamenduak bizitegi-erabilera aurreikusten du eta horrelako industriekin ez da bateragarria.
Profersa aldez aurretik lursailetatik ateratzea da akordioaren alderdi nagusietako bat. Enpresaren jarduerak Ingurumen Baimen Integratua behar du, eta konpainiak Udalari jakinarazi dio ezinezkoa dela beste leku batean kokatzea.
Industria uztearen kostua zehazteko, Udalak balorazio ekonomiko independentea agindu zuen, 3.032.358,05 eurokoa. Zenbateko hori Birpartzelazio Proiektuan sartuko da urbanizazio-karga gisa, eta Euskadiko KPIren arabera eguneratuko da, hitzarmena sinatzen denetik proiektua hasieran onartu arte.
Udalak zenbateko horren ordainketa bere gain hartuko du, eremuan duen jabetza-ehunekoaren proportzioan, gutxi gorabehera % 60a.
Balorazio ekonomikoa jarduera uzteari dagokio soil-soilik, eta ez ditu barne hartzen lurzoruaren, eraikinen eta industriari lotutako gainerako elementuen balioa. Kontzeptu horiek Birpartzelazio Proiektua hasieran onartzen denean zehaztuko dira, gainerako jabeei dagozkienak bezala.
Zorrotzako puntaren hirigintza-eraldaketa
Punta Zorrotzako berroneratzea 2022ko martxoan behin betiko onartutako Bilboko Hiri Antolamenduko Plan Orokor berrian kokatzen da. Dokumentuak eremu horren antolamendu xehatua etorkizuneko Hiri Antolamenduko Plan Berezi batera igorri zuen.
Gainera, Udalak HAPOren aldaketa bat izapidetu du Punta Zorrotzarako, eta beste administrazio batzuekin lan egin du trenbidearen trazadurari buruzko adostasuna lortzeko. Proposamenak aurreikusten du trenbidearen zati bat lurperatzea eremua zeharkatzen duen zatiaren zati batean, eta soluzio horri esker trenbide-azpiegiturak etorkizuneko hiri-antolamenduan integratu ahal izango dira.
Hitzarmena laster argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udalaren webgunean. Jendaurrean egongo den 20 egun balioduneko epean, eraginpeko pertsonek egoki iritzitako alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte.
Epe hori amaitu eta nahitaezko txostenak egin ondoren, Udalak testua behin betiko onartuko du.