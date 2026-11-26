Nafarroak bere eragina mantendu nahi du Azkoyenen, egoitza soziala Bizkaira lekualdatzeko aukeraren aurrean
Chiviteren Gobernuak uste du erosteko eskaintza publikoak ekoizpen zentroak, industria-jarduera eta enplegu guztiak Nafarroan mantentzea bermatuko duela, baina konpainiaren egoitza soziala Azkoiendik ateratzearen kontra agertu da.
Nafarroako Gobernuak positibotzat jo du Azkoyen foru erkidegoan sustraiturik mantentzea, konpainiari egindako EEParen ondoren, baina gaitzetsi egin du bere egoitza soziala Azkoiendik Bizkaira lekualdatzea, holding berrian integratuta baitago.
Foru Gobernuak azpimarratu du Azkoyenen eta haren filial guztien jarduerek gaur egungo kokalekuetan jarraituko dutela, ekoizpen zentroetan aldaketarik egin gabe eta industria arloko enplegu eta jarduera guztiak mantenduz.
Gainera, Nafarroan jarduerari eusteak aukera emango du PFEZari eta BEZari dagokien tributazioak foru kutxetan eragina izaten jarrai dezan, eta Gobernuaren ustez hori bereziki garrantzitsua da diru-bilketaren ikuspegitik.
Hala ere, Chiviteren Exekutiboa egoitza soziala lekuz aldatzearen kontra dago. Azkoyen enpresa teknologikoaren negozioa ikerketan, garapenean eta berrikuntzan oinarritzen da, baita ordainketa-teknologietan, segurtasunean eta makina saltzaileetan pilatutako ezagutza teknikoan ere.
Horregatik, Nafarroako Gobernuak bere eragin-ahalmenari eutsi nahi dio eta konpainiaren erabaki-organoetan presentzia izan nahi du. Helburu horrekin, Nafarroak gutxienez Azkoyenen % 10 kontrola eduki dezan lan egin du: % 5 Nafarroako Inbertsio Institutuaren (INI) bidez, eta beste % 5 CENIT Navarrak erosia; Nafarroako enpresak biltzen dituen sozietatea da hori, Nafarroako Kutxa Fundazioak eta Nafarroako Rural Kutxak parte hartzen dutena.
Hala ere, Foru Gobernuak gogorarazi du Azkoyenen akziodunak urteak daramatzala Nafarroatik kanpo.
Konpainiak 211 milioi euroko fakturazioa izan zuen azken ekitaldian, irabazia % 7,5 handituta.
Foru Gobernua, Jaurlaritzarekin kritiko
Bestalde, Azkoyenen egoitza soziala Nafarroan gera dadin Foru Gobernuak lan egingo duela iragarri du Jose Luis Arasti Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasun kontseilari Nafarroako Parlamentuan.
Gainera, Eusko Jaurlaritzarekin kritiko agertu da Jainagak enpresa bereganatzeko eta egoitza soziala Bizkaira eramateko abiatutako operazioaren berri ez emateagatik, eta bilera bat eskatu du.