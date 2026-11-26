Diputazio Iraunkorrak berretsi egin ditu funtzionarioen soldata igoera eta LGS berriaren PFEZaren salbuespena
Espainiako Gobernuaren hiru dekretuak aho batez atera dira aurrera, aldeko 63 botorekin; soldaten sekretuaren amaiera ere onartu da.
2027an funtzionario eta langile publikoen soldata % 4,5 igotzea onartu egin du gaur Kongresuko Diputazio Iraunkorrak, eta, era berean, onetsi egin du lanbidearteko gutxieneko soldata jasotzen duten herritarrek Pertsona Fisikoen Gaineko Zerga (PFEZ) ordaindu gabe jarrai dezaten. Soldaten sekretuaren amaierari ere bide eman dio.
Hiru legeok aho batez onartu dira, aldeko 63 botorekin. Hauteskundeen aurreko azken Diputazio Iraunkorra herritarren botoak erosteko baliatzea leporatu dio PPk Sanchezen Gobernuari. VOXek, berriz, ez du parte hartu osteguneko saioan, eta, beraz, ez ditu eztabaidatu ez bozkatu gai-zerrendan zeuden dekretuak.
Langile publikoen soldata % 4,5 igotzea
Funtzio Publikoko ministro Oscar Lopezek nabarmendu du langile publikoen soldata igoera (% 4,5) "1992. urtetik zerbitzari publikoei egindako soldata igoerarik handiena dela", eta dekretu horrekin Gobernuak "langile publikoei eta sindikatuei emandako hitza" betetzen duela".
Espainiako Estatuko sektore publikoan, igoera urtarrileko nominan gauzatuko da, eta 546.000 langileri eragingo die; gainerako administrazioek, berriz, neurrriak hartu beharko dituzte beren funtzionarioen soldata-igoera gauzatzeko.
2027ko gutxieneko soldata, PFEZtik salbuetsita
Arcadi España Ogasun ministroak adierazi du dekretu horrek errenta baxuenak babesten dituela, progresibitate fiskala indartzen duela, eta lurralde-finantzaketa bermatzen duela. Halaber, inbertsio erabilgarriak errazten eta premiazko beharrei erantzuten diela ere nabarmendu du.
Soldata-gardentasuna
Arauak soldaten sekretuari amaiera eman dio, eta ordainsariak zehazteko erabiltzen diren irizpideak ezagutzeko eskubidea aitortzen du. Gainera, lehen aldiz, berariazko babes bat jasotzen du, enpresek beren lan eskubideak eskatzen dituztenen aurka errepresaliarik har ez dezaten.
Bestalde, erreforma honekin gardentasun-eskakizunak enplegua eskuratzeko fasera ere zabaltzen dira: soldata berariaz zehazten duten eskaintza neutroak egin beharko dira, eta debekatu egingo da hautagaiei beren ordainsari-historialari buruz galdetzea.
Yolanda Diaz lehendakariorde eta Lan ministroak nabarmendu du legeak "ziurtasunak eta segurtasun juridikoa" ematen dituela, eta lanari dagokion balioa itzultzen diola eta emakumeei kalte egiten dien soldata diskriminazioa zuzenduko duela.