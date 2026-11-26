Kutxabankek saltokietan Bizum bidezko ordainketa martxan jarri du
Aurrerantzean, bankuaren bezeroei aukera emango die banku-kontutik zuzenean eta berehala ordainketak egiteko, SEPA sistemaren bidez. Zerbitzua Android gailuetan aktibatu daiteke Kutxabanken app-aren bidez, edo Android eta iOSen Bizum Pay aplikazioaren bidez.
Kutxabankek Bizum bidez ordaintzeko aukera jarri du martxan dendetan, eta, hortaz, aurrerantzean, mugikorra datafonora hurbilduz pagatu ahal izango da. CaixaBankek, Banco Sabadellek, Unicajak eta Grupo Caja Ruralek bazerabiltzaten sistema hori.
Bankuak ohar batean azaldu duenez, aurrerantzean bi kanal erabili ahal izango dituzte bezeroek ordainketak metodo berriaren bidez egiteko, SEPA sistemari esker: Kutxabanken app-a Android gailuetan eta Bizum Pay aplikazioa Android eta iOSen.
Kutxabanken terminalak dituzten saltokiek dagoeneko onar dezakete ordainketa modalitate berri hori, inolako egokitzapenik egin gabe.
Nola funtzionatzen du?
Funtzionamendua erraza eta azkarra da: bezeroak ordainketa-terminalera (TPVa edo datafonoa) hurbildu behar du sakelakoa, eta ordainketa NFC teknologiaren bidez egingo da.
Funtzionalitate berri horrek beste wallet batzuen antzeko ordainketa-esperientzia eskaintzen du, baina berezitasun batekin: zenbatekoa berehala transferitzen da bezeroaren banku-kontutik dendarenera.
Transakzioa berehalako transferentzien Europako SEPA sistemaren bidez egiten da, hau da, ordainketen babeserako eta segurtasunerako Europako esparru bateratuaren bidez.
Android gailuak dituzten bankuko bezeroek zuzenean Kutxabaken aplikazioaren bidez aktiba dezakete modalitate berri hori, alboko menuko “mugikor bidezko ordainketa” aukerara sakatuz eta Bizum ordaintzeko metodo gisa gehituta. Bigarren aukera Bizum Pay aplikazioaren bidez egitea da, Android eta iOS gailuetarako eskuragarri dagoena.
Erabiltzaile adingabeek ere izango dute funtzionalitatea erabilgarri, betiere haien legezko ordezkariaren kontrola badute.