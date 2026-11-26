Los líderes de la zona euro han acordado este jueves elegir al español Pablo Hernández de Cos como próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE), en sustitución de Christine Lagarde. El acuerdo se enmarca en el reparto consensuado de los tres puestos que quedarán vacantes en la cúpula de la institución en los próximos meses, aunque los nombramientos todavía deberán completar su tramitación formal.

El consenso alcanzado en Bruselas reserva la presidencia para Hernández de Cos, el puesto de economista jefe para el alemán Markus Brunnermeier y la responsabilidad de las operaciones de mercado para la francesa Laurence Boone, según fuentes europeas citadas por Europa Press.

El acuerdo permitirá a los embajadores de los Estados miembro iniciar el procedimiento escrito para respaldar las tres candidaturas. La ratificación definitiva está prevista en la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de diciembre.

Asumirá la presidencia en febrero durante ocho años

Hernández de Cos, que desde julio de 2025 es director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), se ha impuesto al neerlandés Klaas Knot, el otro aspirante a la presidencia del BCE.

Está previsto que asuma el cargo el próximo mes de febrero, tras la salida anticipada de Lagarde, y ejercerá un mandato de ocho años, que no podrá renovar.

Con la llegada de Hernández de Cos, España volverá a tener representación en la cúpula del Banco Central Europeo tras la salida, el pasado mes de junio, de Luis de Guindos, que ocupó la vicepresidencia de la institución durante ocho años.

Además, España cuenta con otra representante al frente de un organismo financiero europeo: Nadia Calviño preside el Banco Europeo de Inversiones (BEI) desde enero de 2024.

Casi 30 años de experiencia en banca central

Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, Hernández de Cos, de 55 años, cuenta con cerca de tres décadas de experiencia en banca central. Fue gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024, periodo durante el que formó parte del Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE.

Antes de asumir la dirección del supervisor español, donde también fue director general de Economía, Estadística e Investigación, trabajó como asesor del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo en Fráncfort.

Su trayectoria internacional incluye, además, la presidencia del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y del Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico.