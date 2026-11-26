Pablo Hernandez de Cos aukeratu dute Lagarderen ordezko EBZren buru izateko
Espainiako Bankuko gobernadore ohia Europako Banku Zentralaren buru izango den lehen espainiarra da, erakundea 1998an sortu zenetik. Abenduan formalizatu beharko dute izendapena, eta otsailean hartuko du kargua, zortzi urterako.
Euroguneko buruzagiek Pablo Hernandez de Cos espainiarra Europako Banku Zentralaren (EBZ) presidente izateko aukeratu dute, Christine Lagarderen ordez. Bruselan lortutako akordioa datozen hilabeteetan erakundearen zuzendaritzan hutsik geratuko diren hiru karguen banaketaren barruan egin dute. Izendapenak, hala ere, formalki berretsi beharko dituzte.
Lortutako adostasunaren arabera, Hernandez de Cos izango da presidente; Markus Brunnermeier alemaniarra ekonomialari buru izango da, eta Laurence Boone frantsesak merkatu-operazioen ardura hartuko du, Europako iturriek Europa Press albiste agentziari jakinarazi diotenez.
Akordioak aukera emango die estatu kideetako enbaxadoreei hiru hautagaitzak berresteko idatzizko prozedura abian jartzeko. Izendapenak behin betiko onartzeko, abenduaren 17an eta 18an egingo den Europako Kontseiluaren bileran formalizatuko dituzte.
Otsailean hartuko du kargua, zortzi urterako
Hernandez de Cos, 2025eko uztailetik Banku Zentralen Nazioarteko Bankuaren (BZN) zuzendari nagusia dena, Klaas Knot herbeheretarra garaitu egin du, EBZren presidentetzarako beste hautagaia.
Otsailean hartuko du kargua, Lagarderen irteera aurreratuaren ondoren. Zortzi urteko agintaldia izango du, eta ezingo du berritu.
Hernandez de Cos EBZren presidentetzara iristearekin, Espainiak erakundearen zuzendaritzan izango du berriro ordezkaritza. Luis de Guindos joan den ekainean kargutik ateratzean galdu zuen, zortzi urtez presidenteordea izan ondoren.
Gainera, Espainiak Europako beste finantza-erakunde baten buru ere badu: Nadia Calviño Europako Inbertsio Bankuaren (EIB) presidentea da 2024ko urtarriletik.
Ia 30 urteko esperientzia banku zentraletan
Madrilgo Unibertsitate Complutensean Ekonomian doktorea da Hernandez de Cos (55 urte), eta ia hiru hamarkadako esperientzia du banku zentraletan. Espainiako Bankuaren gobernadorea izan zen 2018tik 2024ra, eta urte horietan EBZren Gobernu Kontseiluaren eta Kontseilu Orokorraren kide izan zen.
Espainiako banku gainbegiratzailearen buru izan aurretik —Ekonomia, Estatistika eta Ikerketa zuzendari nagusi ere izan zen—, Europako Banku Zentraleko Batzorde Exekutiboaren aholkulari aritu zen Frankfurten.
Nazioarteko ibilbidean, Basileako Banku Gainbegiratze Batzordearen presidentea eta Europako Arrisku Sistemikoko Batzordeko Aholku Teknikoaren presidentea ere izan da.