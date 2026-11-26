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Talde turkiar batek ere Tubos Reunidos erosteko interesa adierazi du
Trapagaran eta Amurrioko lantegietan interesatuta dago. Cap Capital, Welspun Sidenor eta Tubacex dira beste interesatuak.
Talde turkiar bat da Tubos Reunidos erosteko interesa adierazi duten bost enpresetako bat. Kasu honetan, Trapagaran eta Amurrioko lantegietan du interesa.
Sektorean dabilen enpresa espezializatua da. Honez gain, Cap Capitalek, Welspunek, Sidenorrek eta Tubacexek ere interesa dutela adierazi dute.
Cap Capital inbertsio funtsak bilera bat egin zuen langileekin. Welspun indiarra, bestalde, Trapagarango lantegiko beharginekin bildu da momentuz.
Balizko erosleek abenduko bigarren astean aurkeztu behar dituzte behin betiko eskaintzak, eta orduan argituko da lantegiaren etorkizuna.
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